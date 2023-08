Eduardo Andrade tenía previsto permanecer hasta fines de mes (31 de agosto) en su anterior ‘casa televisiva’, entiéndase Gamavisión. Los Hackers anunciaron que él sería parte del nuevo reality de Ecuavisa, 'Desafío a la fama', junto con Fernanda Gallardo y cuyo productor ejecutivo es José Romero.

Por lo ocurrido, las intenciones del presentador no se concretaron. Si no se despidió de 'BLN, el regreso', no fue porque no quiso, sino porque en Gamavisión ya no lo permitieron. Así es la TV.

Inicialmente iba a crearse la típica expectativa en Ecuavisa y después de la fecha mencionada saldrían las promociones con los nuevos talentos de la cadena. La información filtrada no fue una simple casualidad o que alguien habló de más. Lo dijeron porque les convenía que se sepa.

Según Eduardo, “mis jefes en Gamavisión lo sabían, yo se los había dicho. He actuado como siempre lo hago, de manera transparente, no oculté nada. Quería irme el 31 de agosto, pero no se pudo. Todavía estoy viviendo en Quito, pero vengo a la Costa casi todas las semanas. El martes (22) estuve en Guayaquil. Ahora estoy en la capital, debo viajar a Rocafuerte y es probable que el próximo martes ya regrese del todo al Puerto Principal”.

Sobre el comentario que hizo su excompañera Karin Barreiro de 'BLN' en las redes sociales, el cual en parte decía: “En 15 años de TV he aprendido que nadie es indispensable, todos somos reemplazables y el show debe continuar. Mi compañero ya no pudo seguir”, el presentador manifestó: “No estoy ofendido ni molesto por las palabras de Karin, yo no me complico, la gente ya me conoce. Yo había conversado con ella, lo supo antes que los del canal”.

En el reality de Gamavisión a ella la está acompañando Ángela Orellana y lo más probable es que ingrese Carlos José Matamoros, quien tiene experiencia en estos espacios.

Por cierto es de mal gusto que en las redes sociales e incluso en la TV se expresen de manera despectiva de Carlos José y le pongan apodos. Así como Eduardo, él aprovecharía una oportunidad que se le presenta, sobre todo en estos tiempos que los trabajos son escasos.

Antes de aparecer en 'Desafío a la fama' (en septiembre), Eduardo tiene previsto viajar a Europa entre el 3 y 10 de ese mes.

