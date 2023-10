Danilo Carrera: "No creo que William Levy haya estado molesto"

El actor cubano William Levy siempre ha sido muy especial. En varias oportunidades lo hemos visto en diferentes eventos, tanto en Ecuador como en el exterior, y la fama de antipático no se la quita nadie. En más de una ocasión, la prensa mexicana habló de la rivalidad que existía con el galán Fernando Colunga (quien por cierto regresó a Televisa para protagonizar la nueva versión de 'El maleficio').

Según algunos medios, ahora habría hecho una rabieta y estaría molesto con los organizadores de los Premios Billboard de la música latina 2023 que se desarrollaron el 5 de octubre en Miami, debido a que Danilo Carrera fue el elegido para conducirlos junto a la mexicana Jacqueline Bracamontes.

Supuestamente hubo un cambio y Danilo tomó su lugar. Aquello tendría un trasfondo: Jacqueline sostuvo un amorío con el cubano hace un buen rato y es lógico que no quiera estar junto a él. Estelarizaron la telenovela 'Sortilegio'.

EXPRESIONES conversó con Danilo, quien siempre es muy prudente al referirse a sus compañeros y colegas. “No creo que haya estado molesto. Tiene una carrera increíble, no creo que haya motivos para envidiar, somohttps://suscripcion.expreso.ec/s generaciones diferentes, ni siquiera competimos. No sé si estaba confirmado o no para la presentación del evento. Me dijeron que había alguien antes, pero hubo un problema. Creo que si le preguntan a William dirá que está contento de que yo los haya conducido”, comenta Danilo.

William Levy y el ecuatoriano. Redes sociales

“Paris es guapísima, coqueta y divertida”

En la velada de premiación de los Billboard, Danilo compartió con la millonaria Paris Hilton. No será la única vez que estarán juntos, se vienen sorpresas. “Llegó del Fashion Week de París. Ensayamos un día antes de la gala. Es guapísima, coqueta, delgada. Así como se la ve en televisión, así es en la vida real.

Siempre está en los mejores eventos. Haremos un par de cosas juntos, en Los Ángeles y en Miami Fashion Week. Es Paris Hilton, me lleva diez años. Apareció en una serie ('The OC') cuando yo era adolescente. Ahora que la vi, está igualita y es muy divertida”, cuenta el actor.

El ecuatoriano añade que no es de los que se vuelven locos por una foto con un famoso. “Nunca he sido fan de nadie. Estuve con un grupo de amigos que me acompañaron y le pedí a Peso Pluma que se tomé una gráfica con ellos. Tal vez hago por los demás lo que no hago por mí. No porque me crea más; jamás lo hice de chiquito o de adolescente, menos lo haré ahora. A mí me piden fotos, entiendo que no tienen paz, la fama te la quita. Además, son mis compañeros de trabajo, así los veo yo”.

El próximo mes iniciará ensayos para la producción que Telemundo grabará a partir de enero. Ya se empezó a grabar en Colombia 'Master Chef Celebrity', reality de cocina de Teleamazonas en el cual participa junto con su hermano Felipe. “Lo hago para divertirme, además comparto con talentos ecuatorianos. La verdad es que más o menos sé cocinar. Lo más importante es que donaré lo que obtenga en el show. No es algo para mí”.

En las últimas horas, ha recibido muchos mensajes de felicitación de sus compatriotas, sobre todo de gente de la Sierra. Todos quieren su número de teléfono.

