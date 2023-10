Paloma Fiuza: "El susto ya pasó, estoy en recuperación"

Paloma Fiuza, quien en Ecuador es recordada por su belleza, carisma y por ser parte del espacio 'Vamos con todo', atraviesa un momento delicado en su salud, aunque la peor parte ya pasó. La brasileña, quien vive en Lima, Perú, tuvo un accidente mientras competía en el reality 'Esto es Guerra'. En una de las pruebas, cayó sorpresivamente y tuvo dificultades para levantarse, por lo que tuvo que recibir atención médica para determinar el estado de su rodilla derecha.

Por algunos días no se dio mucha información, hasta que la expresentadora comentó en sus redes sociales que fue operada. “Quiero que ustedes sepan que estoy bien. Que no voy a bajar la guardia ni un minuto y que haré todo lo que sea necesario para recuperarme y estar al 100 % de nuevo. Voy a extrañar muchísimo no estar en el programa y a todos mis compañeros, voy a extrañar muchísimo no poder entrenar como antes.

También extrañaré muchísimo no poder bailar el axé con ustedes en este tiempo de recuperación. Ahora me toca ser paciente y hacerme más fuerte. El susto ya pasó. Ya estoy en recuperación, llevará tiempo volver a mis actividades, pero haré todo lo necesario para volver cuanto antes”.

Paloma Fiuza sufrió rotura de ligamentos y de los meniscos.

Al respecto su pareja, el uruguayo Tomi Narbondo, utilizó sus redes sociales para brindar detalles sobre ella. “Palomita está bien, para todos lo que están preguntando. Está bien atendida y bien cuidada”. Ellos hicieron pública su relación sentimental en julio pasado.

La expresentadora con su novio, Tomi. Redes sociales

Sus compañeros de la televisión se solidarizaron con ella y le enviaron mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación.

La incertidumbre sobre su continuación en el reality se apoderó de las redes sociales donde muchos dan por hecho su salida. “Si es rodilla o ligamentos, es muy largo (el tiempo de rehabilitación). Si los futbolistas demoran 9 meses siendo deportistas, para una persona común supongo que su recuperación será más larga”, comentó @RenzoDeLince en su cuenta de X.

