Carla Giler: "Mi belleza es diez sobre diez"

A sus 21 años, Carla Giler tiene claro que quiere ser Miss Universo. No se conforma con llegar a ser Miss Ecuador. Acaba de regresar de Panamá, donde intervino en el certamen Miss Latinoamérica y logró ser segunda finalista, además mejor Pasarela y mejor Oratoria.

Nacida en Guayaquil, siempre ha vivido en Durán. De este cantón de la provincia del Guayas es la soberana. Allá sus padres Carlos Fernando y Julia, quienes la acompañaron al concurso internacional, construyeron su casa pero sus compromisos están en el Puerto Principal. A los 12 años se inició en el modelaje y estudia Comunicación Social. Por ahora se mantiene soltera y con muchos admiradores.

Aunque usted viva en Durán, Guayaquil es su tierra y estamos en el mes de sus fiestas.

Todo lo hago en Guayaquil, incluso fui reina del Club de Leones (2021), hago labor social, en las fiestas recorro la urbe porteña, me encantan los desfiles y las manzanas acarameladas, tengo huecas favoritas porque amo el encebollado, el bolón y los bollos. Estos últimos son los que venden en la Bahía (risas). En Durán es famosa la fritada, pero no me gusta mucho, prefiero el yapingacho.

Es obvio que ama Durán, pero lastimosamente ya no se puede vivir ahí por la gran ola de violencia.

Vivo en un barrio popular. Normalmente ponen bombas y se escuchan las balas. Por ello es mejor llegar temprano a casa y llevarse bien con los vecinos. Es nuestra manera de sobrellevar la situación. No todas las personas de Durán son malas. Es gente cariñosa y que se apoya, aunque existen ciertos sectores peligrosos.

¿Qué considera que vieron en usted los jueces para ser finalista en un certamen desarrollado en el extranjero?

Vieron mi carisma, mi humor y actitud, además soy solidaria. Fue una experiencia maravillosa, nunca me había subido en un avión, por ello me sentía muy nerviosa. No había viajado fuera del país. El asesor de misses José Hidalgo me conoció en un desfile, con él me entrevisté. Es dueño de la franquicia, se decidió por mí para que represente a Ecuador.

¿Apenas empieza su carrera en los reinados, seguramente aspira a más?

Por supuesto, mi meta es llegar a Miss Ecuador, para luego conquistar Miss Universo. Debo prepararme. A los 23 o 24 años, tal vez participe. Puede ser que gane el concurso nacional, pero si no estoy fogueada no me tomarán en cuenta en el extranjero. Una de mis metas es estudiar inglés. Tengo un camino largo que debo recorrer.

¿Del 1 al 10 qué tan bonita se cree?

Diez sobre diez.

Al parecer tiene la autoestima bien alta.

Considero que la belleza es superficial, siempre viene del interior. No importa si tengo el ojo chico o grande. Amo mis defectos, amo como soy.

Aprendió a amar su cuerpo. Cortesía

En los concursos no ven aquello...

Digo que son defectos, pero he aprendido amar mi cuerpo, aunque quisiera tener más cintura (risas).

En pocas palabras, ¿quiere la cintura de avispa de Thalía?

Mido 1, 78 metros y a veces me cuesta mantener mis 63 centímetros de cintura. He subido hasta 66 cm y me veo cuadrada, me gustaría ser curvilínea, pero no para reventar. Los Giler somos altos y flacos, mi padre es delgado. No me he hecho nada estético, me da miedo.

Es mejor que le dé un poco de temor, siempre existen peligros.

Provengo de expertos en salud que me han dicho que según las terapias alternativas como el reiki, cuando nos sometemos a una operación, perdemos energéticamente diez años de vida. No deseo aquello. Si es por algo de salud no me quedaría de otra, pero no estéticamente. Tengo amigas que por intervenciones como aumentos de senos, no la han pasado bien. Se quejan de dolores, molestias o cuando les pusieron las prótesis no eran compatibles. Prefiero no pasar por aquello.

¿Qué le quita el sueño o la preocupa?

Ver enfermos a mis padres. Aquello me preocupa, no puedo dormir. A mi papi le diagnosticaron cirrosis, hace algún tiempo, pero no porque beba. Producto de ciertas enfermedades, incluso le dio COVID-19 en plena pandemia. La pasamos mal en casa.

¿Qué no le perdonaría a nadie?

La traición. Lo han hecho amistades y en su momento fue muy duro. Luego todo pasa, si nos volvemos a encontrar con esa persona, opto por el respeto.

¿Qué hace que se mate de risas?

(Risas) La alegría de otros me contagia.

Dice que le encanta el encebollado, el bolón, los bollos... ¿Qué no comería aunque le paguen?

El cocolón (risas).

Lo que acaba de decir es hasta un insulto para los guayaquileños

(Risas) No me gusta. Amo el seco de pollo y antes de venir a la entrevista me dieron el seco con un poquito de cocolón, no me agrada el arroz duro. Recuerden que soy mixta, no soy cien por ciento guayaquileña porque vivo en Durán. Soy alérgica a los mariscos, pero sí me gustan. Quince días antes del certamen me cuidé, comí sano porque me encanta la grasa y la comida chatarra.

Por el momento prefiere estar sola. Cortesía

Prefiere estar sola para evitar que alguna pareja trate de cortarle las alas.

Por ahora sí. Dicen que cuando nos metemos en el mundo de la belleza es mejor estar sola porque los novios son celosos. Prefiero evitar, no quiero que nadie me distraiga y quite tiempo (risas). Aunque no me he cerrado a las puertas del amor. No he tenido novios. Mi sueño es ser mamá de tres bebés. Después de ser Miss Universo pensaré en un novio.

