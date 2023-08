Ha sido un año agitado para María del Cisne Montes (24). Desde que se convirtió en la reina de Guayaquil, su vida cambió por completo. El 4 de octubre se coronará a su sucesora y, al día siguiente, la comunicadora de padre esmeraldeño (Guillermo) y madre milagreña (María) se tomará un descanso, porque considera que lo necesita con urgencia.

Valeria Gutiérrez: "Vivo nerviosa desde que empezó el programa" Leer más

Mide 1,76 metros. Cuando la gente la conoce personalmente le dice que pensaba que era de menos estatura. Durante su adolescencia fue modelo, estudió en la academia de Cecilia Niemes. Tiene voz de locutora y su cabello rizado ha hecho que se piense que nació en la tierra verde, Esmeraldas.

Convertirse en reina fue seguramente un sueño cumplido como el que tienen muchas mujeres.

Siempre quise ser reina, desde que tuve uso de razón, indirectamente me preparaba para el certamen. Siempre me atrajo, creo que se despertó aquello en mí porque la gente pensaba que era esmeraldeña y ahora colombiana o brasileña (risas). Tengo una gran identidad guayaquileña y quería hacerme notar que soy de esta tierra. Un sueño cumplido.

Su cabello de alguna manera es su identidad. ¿Alguna vez renegó de él?

Me pasó en la adolescencia, me hacía lacia con diferentes tratamientos. Se me dañó el pelo y cuesta que se recupere. Ahora me encanta el afro, cuando entré a la universidad dejé mi cabello al natural. Siento que ha aportado más a mi versión original (risas).

El año pasado, con el triunfo de Nayelhi González como Miss Ecuador y con el suyo, se pusieron de moda las mujeres afrodescendientes.

(Risas) Así dijeron. Tratamos de hacer proyectos juntas, pero nunca se concretaron. Siempre hemos estado ahí. Le dimos visibilidad a nuestra comunidad.

Está a punto de entregar la corona. ¿Hay muchas emociones a flor de piel?

El 4 de octubre es la elección. Hay sentimientos encontrados, alegría y tristeza, porque fue una bonita etapa. Siempre me sentí capaz de lograr ese triunfo, la vida es esfuerzo y si le pones ganas todo se puede cumplir.

¿Cómo cambió su vida el reinado? Ahora que se va ya lo puede decir...

A los dos meses de salir de la universidad, ingresé al certamen, me siento más abierta, más adulta. Sé cómo es la labor social y sé cómo se trabaja. Se llega con los ojos cerrados. La reina tiene que ver cómo soluciona, cómo consigue donativos, cómo se llega a la gente... He cambiado hasta en mi forma de arreglarme.

A veces en un día hay seis o siete eventos, hay que correr. Antes decía que no se podía, ya sé que es posible. He aprendido a maquillarme en 15 minutos, las mujeres nos tomamos nuestro tiempo. Es tanto el cambio, el impacto en tu vida, que es para mejorar y crecer.

Carlos Luis Andrade con un atrevido look Leer más

¿Por qué quiso ser comunicadora?

Desde niña me atrajo la radio. Dicen que tengo voz de locutora, quisiera serlo. Me gustan las tonalidades, hay que trabajar la voz.

¿Con el reinado de Guayaquil le dice adiós a los certámenes?

No descarto otro ni digo nunca más, pero siento que con Reina de Guayaquil termina una etapa, me interesa dedicarme a mi formación académica. Como dije, tal vez trabajar como locutora. Estoy haciendo una maestría en administración pública. En mi visión, siempre estuvo solo ese reinado, no sé si más adelante cambie de opinión. Soy fanática de lo relacionado con la ciudad, me gusta lo cívico, incluso hasta mi tesis giró en ese tema.

Tras su experiencia ¿qué consejos le daría a su sucesora?

Que le ponga ganas, empeño... Es un trabajo bonito, no es fácil, pero tampoco imposible. Se puede lograr con disciplina y determinación. Es cansado porque son muchas actividades. Lo primero que haré luego de entregar la corona, es irme a la playa. De lunes a viernes es el trabajo social, los fines de semana hay que estar lista para los eventos. Le recomiendo que tenga el tiempo necesario para cumplir con lo que se le viene (risas).

Lee también: Nayelhi González y María del Cisne Montes, a cuidar sus afros

Dice que es muy guayaquileña, ¿ha llegado a conocer todos los rincones de la ciudad?

Muchos. No he ido a todos los sectores, la gente nos busca para que le llevemos ayuda. El lugar al que no pensé ir fue a Nueva Prosperina, con un comedor en condiciones precarias. Nadie va, es peligroso, pedimos resguardo policial y nos apoyaron. Sé que respetan las actividades que se organizan a favor de los niños y esta era una de ellas. En toda la ciudad está fuerte la ola delictiva, voy acompañada, se han tomado las medidas necesarias.

Precisamente por la ola delictiva se ha perdido la costumbre de caminar por la urbe, ¿usted lo hace, se da su tiempo?

Me encanta recorrer el Malecón, mi mami me ha inculcado el amor y orgullo por la tierra. Ella nació en Milagro, pero me lo ha transmitido. A veces me la llevo a pasear.

Ella entregará la corona el 4 de octubre. Cortesía

Como buena guayaquileña seguramente se conoce algunas huecas...

Casi todos los días como encebollado, a veces desayuno ese plato. Visito la cevichería El Manaba o Levanta Muertos. Son mis favoritas y tienen varias sucursales.

¿Qué le recomendaría a un turista ya sea nacional o extranjero?

Que conozca la historia, hay muchos museos. Me encanta el del Cuerpo de Bomberos, en el cual se cuenta sobre los grandes incendios que vivió la ciudad y cómo se recuperó. Hemos avanzado muy rápido, a pesar de las calamidades que atravesamos. He aprendido mucho.

Luego del reinado ¿qué se viene? Tendrá muchos planes en su cabeza.

No soy mucho de contar mis proyectos, pero me interesan los bienes raíces: vender, pero también comunicar y transmitir en redes sociales. Tengo amigos cercanos con inmobiliarias, sé que se comisiona muy bien. En la situación actual se debe buscar la forma de generar ingresos. Hay muchos planes, me atrae la vida empresarial. En junio termino mi maestría online. Todo es un complemento si se sabe aprovechar.

Lee también: María del Cisne Montes, una reina con la lealtad y la fortaleza como emblema

Se la ve muy natural. ¿Lo es su belleza?

En el reinado quieren a las chicas tal como son. Me sometí a una operación en la nariz, los cornetes. Pero aquello fue a los 16 años porque no podía respirar.

¿En estos meses el amor ha tocado a las puertas de su corazón?

El único príncipe en mi vida, el príncipe de Guayaquil, es mi pequeño perro, adopté uno de Bienestar Animal. Solo de él estoy enamorada. Es un ladrador (risas) con d, no labrador. Tiene 8 meses, es tranquilo, hubo conexión conmigo. Ya estaba rescatado, se organizó una feria de adopción y decidí tener un hijo canino.

Con su mascota. Cortesía

Se llama Toby, pero le cambiaré el nombre por Shorny. Estoy soltera, pero no disponible. No sé si alguien pueda adaptarse a mis horarios. Mi sueño fue tan fuerte, que no tuve cabeza para eso. Todavía no he conocido al hombre con el que quiera compartir mis días (risas).

Es comunicadora, quiere ser locutora. Cortesía

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!