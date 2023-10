Rodolfo Baquerizo: Tras el escándalo que armó en RTS, volvió como si nada

Rodolfo Baquerizo dijo que volvería a RTS y lo hizo. Al parecer tiene mucho poder en ese canal porque a pesar del escándalo que armó por la presencia de unos invitados políticos con los que él no simpatiza, se mantiene en 'La Noticia en la comunidad ' como si nada cuando según fuentes de esa empresa habían comenzado a buscar a su reemplazo.

(Te invitamos a leer: Rodolfo Baquerizo: "El día que me digan que debo decir tal o cual cosa, me voy").

Rodolfo Baquerizo: ¿Otra vez hizo de las suyas? Leer más

No solo se enojó por ello, además se pasó de impertinente con la productora Kerly Silva y con la directora Mariuxi Padilla. Rodolfo movió sus hilos, o mejor dicho sus influencias con los duros. Seguramente Mariuxi no estará muy contenta con esta decisión que tiene a todo el personal con la boca abierta y no lo cree.

Para remate ayer compartió al aire en el cumpleaños de Kerly con Rosa Elena Vásconez y José Luis Arévalo. En pocas palabras, aquí no ha pasado nada, pero sí ocurrió. El refrán expresa: “El que tiene padrino se bautiza”.

Jorge Landívar. Cortesía

Jorge Landívar fue atropellado

El cantante Jorge Landívar fue atropellado por un motociclista en la ciudadela Guayacanes. A causa de este accidente casi todas sus costillas se han fracturado, además se lesionó las caderas y una de sus piernas y tiene hemorragia interna.

Según el comunicador Alsino Herrera, Jorge se encuentra en cuidados intensivos del hospital Teodoro Maldonado, “se mantiene estable a pesar de su gravedad, está intubado”. El motociclista circulaba a gran velocidad y con las luces apagadas.

Afortunadamente fue detenido. “Jorge gozaba de salud y siempre nos reuníamos para compartir”, cuenta Alsino, quien desde que supo de este lamentable hecho ha permanecido en contacto con la familia del intérprete. Pronto lo operarán de las caderas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!