Hasta diciembre del 2020, Rodolfo Baquerizo fue parte de TC. Tras la muerte del comunicador Hugo Gavilánez, el 1 de junio de este año, RTS empezó a buscar a alguien que ocupe su lugar. Ahora está en 'La Noticia en la comunidad'.

Paola Maya se graduó de chef Leer más

“Me hicieron una oferta, llegamos a un acuerdo y se dio”, cuenta el presentador, quien añade que la TV para él es un hobby con el que se divierte. “Me dedico más a negociar deudas y si son grandes es mejor”.

Se inició en CN3 y también integró el equipo de Gamavisión. Cuando se le pregunta si en esta ocasión su permanencia en TV será por una larga temporada, responde: “A mi edad (68) yo no puedo decir aquello porque nunca se sabe”. Además, como siempre, no se morderá la lengua cuando deba hacer un comentario.

“El día que me digan que debo decir tal o cual cosa, ese día me voy. No permito que me impongan”. No es solo conocido por su estilo directo, también porque entrega la gabardina en lo político, económico o comunitario a quien se lo merezca, ya sea porque metió la pata, por corrupción, porque hace daño al país, hizo algo indebido o por un sinfín de motivos. “En la actualidad se puede entregar una diaria por diferentes razones. Una de ellas, por la inseguridad que vive la ciudad”.

Sofía Caiche: En la cama a lo JLO Leer más

En las redes sociales de RTS, la llegada del comunicador generó diversas opiniones. Para geovanny518, “es muy cascarrabias”. Y flakitadoro comentó. “Jajaja, igual de salvaje que mi Hugo Gavilánez”.