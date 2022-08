Paola Maya fue una de las convocadas al Centro de Mediación Asociación Resolver (pero no acudió), para solucionar el conflicto generado entre Érika Vélez y el espacio 'Calientitos TV', liderado por Santiago Castro.

La actriz se sintió ofendida y consideró lesionado su buen nombre por las expresiones de los panelistas (entre ellos Paola) de dicho programa online. Uno de los motivos por los que la comunicadora no acudió fue porque ese día (el viernes 29 de julio) se graduó de chef en la Escuela Culinaria de las Américas.

"Yo estoy muy tranquila porque no he hecho juicio de valor, ni he comentado nada en contra de nadie. No asistí porque primero no tengo nada que responderle a nadie, no me he expresado mal, ni tampoco he ofendido a nadie; en el caso puntual de Érika Vélez, como lo dije en el espacio, si algo que yo haya manifestado hirió su susceptibilidad sin alguna mala intención, no tengo problemas en ofrecerle disculpas y lo hice en su momento.

A la misma hora de la dichosa audiencia estaba en plena graduación, ¿creen que voy a dejar de ir a graduarme por cumplir con esa audiencia? A mí no me hace menos ofrecer disculpas. Voy para 2 meses en 'Calientitos TV'”, manifestó Paola.

Ella empezó a estudiar para chef antes de la pandemia, pero cuando “el caos se inició me retiré porque no estaba muy de acuerdo con estudiar por Zoom, cuando todo volvió a la normalidad retomamos y con esfuerzo y sacrificio terminamos, una carrera muy bonita que me ayuda en el negocio familiar, a aprender no solo cómo preparar un plato, sino cómo dirigir y administrar un negocio gastronómico”.

Además, se mantiene en radio Estrella y en Outlet TV, la empresa de ventas por TV. Aunque ha subido un poco de peso, no tiene previsto someterse a la manga gástrica.

Se mantiene el conflicto

No era la primera vez que Érika Vélez quería conciliar con Santiago Castro. Esta es la segunda ocasión que lo intentó sin resultados favorables. Además, la actriz manifestó que mostraron el documento que era confidencial en el que se los convocaba al comunicador, Aura Arce, Reynaldo Vásquez y Paola Maya.

Llegar a un acuerdo sería que no la vuelvan a mencionar o por lo menos que no le den palo y ellos no tienen intenciones de quedarse callados.