Tras su enlace con el búlgaro Tihomir Tihomirov, con quien se estabilizó sentimentalmente, Sofía Caiche subió una foto en las redes sociales, similar a la que se tomó Jennifer López cuando contrajo matrimonio con el actor Ben Affleck. A la cantante se la ve en la cama, cubierta por una sábana blanca, con el teléfono celular en la mano y luciendo un hermoso anillo.

Madonna: "No quiero misóginos que dirijan mi biopic" Leer más

La actriz la copió y publicó la imagen en Instagram con el mensaje: “Solo para entendidos”.

Los comentarios no faltaron: paolafariasoficial expresó: “Bella la señora casada”. majoseflores: “Mi Sofi, que seas muy feliz siempre”. andreabucaram: “Que Dios te bendiga siempre amiga bella, me encanta verte feliz”.

En mayo de este año, la también presentadora dijo a EXPRESIONES que antes de finalizar el 2022 se casaría sin hacer bulla. Lo cumplió, acudió al Registro Civil de la ciudadela Martha de Roldós para unir su vida legalmente a la del padre de su hijo, Savash.

Sofía Caiche: "Estaba acostumbrada a ser tóxica" Leer más

“Nos hemos demorado por ciertos trámites. Como él no es de aquí, se necesitan algunos documentos, como la cédula que diga divorciado. Ya la tiene. En mi caso, mi hija Renata, que es menor de edad, debe tener una especie de representante legal (mi madre), por si acaso me ocurre algo. No quiero nada especial. Me pongo un jean, una camiseta y nos vamos al Registro Civil. Un papel firmado no me quita el sueño. Ya me casé con velo y corona hace 20 años con Santiago Perasso. Ya viví esa experiencia. Era una muchachita de 21 años”, dijo en ese entonces.

Ahora manifestó: “Se hizo realidad lo que me iba a casar de un momento a otro, de perfil bajo. Solamente estuvimos cuatro personas, mi esposo, mi cuñado, mi mejor amigo y yo. Todo fue rápido y nos fuimos”.