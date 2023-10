Rodolfo Baquerizo: ¿Otra vez hizo de las suyas?

En RTS buscan al reemplazo de Rodolfo Baquerizo. Según fuentes de esa empresa, fue parte del equipo de 'La Noticia en la comunidad'. No quieren a un comunicador que haya estado en otro canal, prefieren que sea alguien de radio e incluso que haya hecho prensa, con un estilo propio. Recordemos que de la radio saltaron a la TV, La Bombón y Allison Carrillo.

Rodolfo Baquerizo: "El día que me digan que debo decir tal o cual cosa, me voy" Leer más

Con Baquerizo surgieron problemas. Un día al llegar al informativo se encontró con la novedad de que Luisa Delgadillo le estaba haciendo una entrevista a una persona vinculada a la política. Como ocurre en muchas ocasiones, solo los directivos tienen conocimiento de esas visitas. Él no lo sabía. ¿Tal vez no era de su agrado? Estas fueron algunas de las razones por las que se molestó. Entró, salió, volvió a ingresar.

Supuestamente, alguien de los acompañantes de la visita le faltó el respeto. Se enfureció a tal punto que armó un escándalo fuera del estudio (hasta la señora que vende pasteles se enteró y, por supuesto, los invitados de esa mañana).

Aunque compañeros, como la productora Kerly Silva, le pidieron que se controle, no hizo caso. Tampoco cuando apareció la directora nacional, Mariuxi Padilla, quien era su jefa. Los testigos de RTS cuentan que la escena y la situación fueron sumamente desagradables. Le dijeron que estaba suspendido. Se enojó más. Ya que, según él, solo recibe órdenes de los ejecutivos que lo contrataron.

A pesar de que este conflicto fue grave, los superiores de la cadena le pidieron que regrese, pero que debía ofrecer disculpas a Mariuxi, pero se negó. Ahora en la emisión del noticiero aparecen Rosa Elena Vásconez y José Luis Arévalo.

(Te invitamos a leer: Las bromas de Jorge Escobar y Rodolfo Baquerizo se salieron de control)

Una de las que respira aliviada es Rosa Elena porque no le agradaban las bromas del comunicador, quien hasta diciembre de 2020 laboró en TC. Tras la muerte del comunicador Hugo Gavilánez se lo convocó para que ingrese a RTS.

¿Dora West llora para hacer show? Leer más

Se inició en CN3 y también integró el equipo de Gamavisión. Entonces se le preguntó si en esa ocasión su permanencia en TV iba a ser larga, respondió: “A mi edad, yo no puedo decir aquello porque nunca se sabe. El día que me digan que debo decir tal o cual cosa, ese día me voy. No permito que me impongan”.

Algunos televidentes esperaban verlo durante la emisión del proceso electoral. Creían que estaba de vacaciones. Al mediodía del domingo 15 de octubre logramos ubicar a Rodolfo, quien expresó que el lunes 16 iba a regresar al canal. ¿Será que donde manda capitán no manda marinero?

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!