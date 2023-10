Will Smith: el actor le responde a su esposa, Jada Pinkett

Will Smith ha sido muy cauto a la hora de hablar de la madre de sus hijos.

EXPRESIONES publicó recientemente que Jada Pinkett afirmó a un medio estadounidense que está separada de Will Smith desde el año 2016 y que Chris Rock la invitó a salir cuando supo que la pareja tenía problemas.

En medio de la controversia, el artista rompe el silencio y expresa su opinión a través de una carta que envió al The New York Times.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida se produce una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad hacia sus matices ocultos y sus bellezas sutiles”, escribió el protagonista de Bad boys.

Will Smith añadió que siente por Jada mucho respeto y admira su resiliencia. No desmintió ni afirmó nada, respecto a que no tienen vida conyugal desde hace siete años.

