Shakira inicia ensayos de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en Ciudad de México

Este 21 de enero, Shakira llegó a México. A menos de un mes para que inicie su esperada gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', la cantante llegó a tierras mexicanas dispuesta a ofrecer el mejor show posible para su público. Con una gran anticipación, la colombiana ha comenzado a prepararse intensamente para la gira que, debido a la alta demanda de entradas, fue aplazada.

Bienvenida cálida en Ciudad de México

Este martes 21 de enero de 2025, Shakira llegó a Ciudad de México para comenzar los ensayos previos a su tour mundial. La recibieron decenas de seguidores y medios de comunicación, quienes no pudieron ocultar su emoción al verla. La cantante, por su parte, se mostró cercana, feliz y agradecida por las muestras de cariño de su público mexicano.

"¡Shakira, hermana, ya eres mexicana!", coreaban los fanáticos mientras ella se abrazaba y saltaba de la emoción. La artista no tardó en compartir su felicidad en redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó un video de su llegada, acompañada de un mensaje: "¡Ya estoy aquí! Comiendo jícama con chile y limón y sintiéndome en casa! Los quiero México."

Durante su breve estancia en la capital mexicana, Shakira destacó lo especial que es para ella el cariño que siempre ha recibido de este país. "México ha sido un país que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha querido y yo los amo con todo mi corazón", expresó con emoción ante la prensa.

La esperada gira de Shakira ha sido un éxito rotundo desde su anuncio, y continúa generando gran expectativa en todo el mundo. La cantante reveló en el programa Domingão com Huck que eligió México para ultimar los detalles de su tour, que ya ha registrado récords de ventas tanto en México como en Colombia.

En diciembre de 2024, Shakira anunció tres nuevas fechas para Estados Unidos en su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Las nuevas paradas incluyen el State Farm Arena de Atlanta (Georgia) el 2 de junio, el Toyota Center de Houston (Texas) el 16 de junio, y el Footprint Center de Phoenix (Arizona) el 23 de junio.

Con cada paso, la cantante sigue preparando lo que promete ser una de las giras más memorables de su carrera, y sus fans ya están ansiosos por disfrutar de este espectáculo lleno de música, emoción y energía.

