Lancelot de Guayaquil abrirá show de Mago de Oz y Avalanch de España

El heavy metal como movimiento tiene una tradición que en Guayaquil data de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando surgieron Spectrum Line (luego Spectrum), Post Mortem, Abraxas, Excalibur o incluso nombres como Right y Tranzas, que se harían luego conocidos en el pop rock pero comenzaron haciendo heavy.

Estos grupos guayaquileñas fueron los pioneros del género no solo en la ciudad sino a nivel nacional, al dar el paso evolutivo del hard rock a lo que se conoce como metal pesado propiamente dicho.

Esa tradición se ha mantenido en la ciudad puerto gracias a un puñado de bandas entre las que destaca, por trabajo y trayectoria, Lancelot, formada en 2002. Antes de eso, sus fundadores, el baterista Henry Del Valle y el guitarrista David Acosta, habían tenido juntos el proyecto Factor X, con el que llegaron a ganar incluso el Intercolegial de 1999. Inicialmente influenciados por Megadeth, Iron Maiden y Rata Blanca, llegado el momento empezaron a añadir elementos de power metal y heavy sinfónico, hasta consolidar su identidad y rumbo.

Con el pretexto de su próxima presentación junto a Avalanch y Mago de Oz el viernes 24 de enero en el Centro de Convenciones a las 19:00, EXPRESIONES conversó con David sobre la trayectoria de Lancelot, la influencia de la escena local, su experiencia en tarima en estos más de veinte años de recorrido y los planes de grabación.

¿Qué tan importante ha sido para Lancelot la influencia de los grupos de heavy metal de Guayaquil?

En lo musical, las influencias vienen principalmente de afuera. Sin embargo, siempre fue muy estimulante y motivador ver otras bandas locales y nacionales tocar en vivo, como Excalibur del Dr. (Miguel) Viteri, Spectrum, La Tribu. O de la Sierra, por ejemplo, Basca y Bajo Sueños. Incluso yo fui también guitarrista de Spectrum entre 2007 y 2009 durante una pausa de Lancelot.

Más allá del sonido metalero, en el power metal existe una fuerte influencia de la música clásica y sinfónica.

La influencia neoclásica es fundamental en el power metal. En el power predominan las escalas frigias, menores, menores melódicas, algo de mixolidias; a diferencia del metal gringo (estadounidense), basado más en escalas pentatónicas, un poco más fuertes y agresivas. Pero con los años me pude dar cuenta de que si quieres hacer un buen coro en un tema, tienes que escuchar pop, aunque para los metaleros ‘true’ (auténticos) eso sea como si les dieras un puñetazo. Y es una opinión que compartimos con músicos de grupos como Anima Inside y Viuda Negra (ambos de Quito). 'Pop' viene de popular, lo que tiene gancho, lo que le gusta a la gente.

Coméntanos sobre la experiencia de tocar junto a bandas foráneas. Siempre son oportunidades para aprender en todo sentido.

Con Tierra Santa (España) en Quito, nos dimos cuenta de que en la prueba de sonido, su sonidista lo primero que preguntó no fue qué equipos tienen, ni su potencia, sino de qué material estaba hecho el techo, preguntó sobre la altura del techo, medidas. Y te puedo decir que el resultado fue un sonido impresionante. Esa fue una gran lección de vida. De Warcry (España), aprendimos sobre su manejo del público. De Tren Loco (Argentina), la potencia que tienen en vivo.

De la misma manera, aprenden también de las bandas locales.

Por supuesto. Cuando compartimos tarima con Bajo Sueños, Viuda Negra, Anima Inside, siempre he tratado de ver qué hacen de diferente, cómo innovan, el tema de sonido, el escenario, su performance, tratando de aprender. Día que no aprendes algo, es un día perdido. Uno siempre tiene que tratar de ser una esponja y aprender de todo. Claro que hay que hacerse valer, dar todo de sí, con todo el caché, pero siempre conscientes de que es bueno aprender de quien puede tener más experiencia.

Después de su disco Renacer, ¿qué planes tienen en cuanto a grabaciones?

En el último trimestre de 2024 teníamos pensado lanzar un single, pero nuestro guitarrista Daniel Rodríguez tuvo una fractura en un dedo. Por eso lo hemos aplazado. Tenemos varias ideas. Para 2025 queremos lanzar dos sencillos en el primer semestre y luego el disco, que incluirá dichos singles más otros seis temas. La diferencia es que ahora lanzaremos un disco con ciertas canciones en inglés y otras en español. Una se llamará Away from the shadows, otra Redemption, otra Reina de los cielos y un tema que voy a dedicar a mi padre, que murió en pandemia, para cerrar un ciclo de duelo de cinco años. Son temas que están en etapa de preproducción.

Johnny Sotomayor tendrá participación especial

Su vocalista cofundador, Johnny Sotomayor, quien grabó el disco Renacer (2021), cantará junto a Frank Castle, actual frontman de Lancelot, en un performance a dos voces que la banda ha estado preparando estas semanas previas al concierto del viernes 24 de enero.

"Hace unos días hablábamos con Johnny Sotomayor durante el ensayo y me decía que sus primeras influencias fueron (Frédéric) Chopin y demás música clásica, que el papá amaba escuchar. Pero cuando él escuchó power metal y heavy metal sinfónico, fue un boom descubrir ese registro tan amplio de voces que van desde bajos muy amplios con mucho peso y piso, hasta tonos muy altos y timbres estridentes", nos cuenta David sobre la influencia de Sotomayor.

Lancelot sonando en Ucrania en plena guerra

A fines de 2024 Lancelot estrenó canal de distribución, con el espaldarazo de Storm Blaze de Colombia, que es su actual distribuidor digital. Con ellos lanzaron Lancelot On Stage, que recoge su concierto en Cuenca de la Fiesta de la Música 2023 (más una versión demo del 2014 del tema El elegido, con Yamil Chedraui, cantante de Spectrum).

Además de Lancelot On Stage - Lado B, con los dos covers que interpretaron ese día: The Hellion/Electric Eye (de Judas Priest de Inglaterra) y Solo para amarte (de Rata Blanca de Argentina).

No debemos olvidar que gracias a las plataformas streaming, el mundo entero es un mercado potencial para todos los artistas. Sobre esto, David nos comenta: "Gracias a la herramienta Spotify for Artists podemos ver dónde estamos siendo escuchados. En su momento me llegó al corazón saber que en Ucrania en plena guerra sonaba bastante Lancelot".

Asimismo, en su momento la banda tuvo la oportunidad de colocar 60 ejemplares de su CD en Japón a través de Metalpesado.com, una tienda de discos de este género en Osaka. A la dos o tres semanas empezaron a escribirles en japonés fanáticos solicitando su música, porque los discos ya se habían agotado ¡en solo dos horas! Una muestra más de la calidad del heavy metal de Lancelot y en general de la música que son capaces de crear los artistas ecuatorianos.

