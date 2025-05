Sara Carbonero habla de su cáncer y de su vida lejos de la televisión

Sara Carbonero ha aprendido a vivir con la enfermedad y todo lo que ella implica. Su diagnóstico de cáncer cambió por completo su manera de ver el mundo, al punto de transformar sus creencias, rutinas, prioridades y vínculos.

RELACIONADAS El exportero Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero anuncian su separación

Años después, la periodista española comparte su experiencia en una entrevista con El País, desde una perspectiva íntima y reflexiva. En ella, deja claro que no se trata solo de una historia de lucha, sino también de una profunda transformación personal.

Tras enfrentar uno de los momentos más duros de su vida, Sara reconoce que el cáncer le dio un “toque” para empezar a vivir intensamente. En sus palabras, ahora cree en muchas cosas que antes no valoraba, como la energía, lo espiritual y la conexión cuerpo-mente.

Aunque afirma no seguir prácticas esotéricas, sí se ha abierto a métodos más holísticos para sanar y reencontrarse consigo misma. La enfermedad, asegura, le hizo reencontrar su fe y adoptar una vida más consciente y emocionalmente saludable.

Sara confiesa que al principio perdió la fe, cuestionó todo y se sintió enfadada con el mundo. Pero poco a poco, ese dolor se convirtió en una nueva forma de ver la vida. Hoy cree firmemente en la somatización de las emociones y en cómo el estrés puede afectar el cuerpo. En su caso, considera que su cáncer tuvo múltiples factores, pero no duda de que las emociones jugaron un papel importante en su desarrollo.

RELACIONADAS María Teresa Guerrero inicia quimioterapia y recibe el respaldo de amigos y colegas

¿Cuál es el trabajo actual de Sara Carbonero?

Panahi hace historia en Cannes con una poderosa denuncia contra el régimen iraní Leer más

A pesar de haberse alejado de los medios, Sara no ha dejado de ser periodista. Se describe como una profesional que, aunque fuera del foco, sigue escribiendo y soñando con publicar algo que pueda ayudar a otros.

Su vida actual está enfocada en el bienestar propio y en cuidar de sus hijos. Ha optado por no volver a la televisión ni a entornos que le generen estrés, para dar paso a la tranquilidad y la maternidad.

Sara lamenta que muchas personas solo la recuerden desde el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ya tenía años de trayectoria. Hoy desea compartir sus experiencias desde un espacio íntimo, sin espectáculo, con el deseo de contribuir a través de la escritura. Su prioridad está en su salud mental y física, y en brindarles estabilidad a sus hijos, Martín y Lucas, fruto de su relación con Iker Casillas.

¿Cuánto tiempo lleva Sara Carbonero con cáncer?

El diagnóstico de cáncer le llegó cuando tenía 35 años. Fue un impacto brutal, que la obligó a enfrentar por primera vez la posibilidad de la muerte. A pesar de los tratamientos y la recuperación, Sara no considera que el proceso haya terminado del todo.

Y es así. Todavía hay controles constantes, secuelas físicas y emocionales, y una lucha interna que continúa. Lo más duro, asegura, ha sido lidiar con el miedo de dejar a sus hijos sin su madre.

Incluso hoy, Sara se define como más temerosa que antes. Ya no toma ciertos riesgos que antes disfrutaba, como volar en helicóptero. No obstante, no ha dejado de vivir.

Las locuras siguen presentes en su vida, sobre todo las que comparte con su inseparable amiga Isabel Jiménez. De hecho, dice que el verano de 2019, justo cuando atravesaba la enfermedad, fue uno de los más divertidos de su vida. Aprendió que vivir es urgente y lo practica cada día.

RELACIONADAS Esta es la visión de dos expertos para construir una vida plena

¿Quién es la pareja actual de Sara Carbonero?

Kim Kardashian refuerza seguridad y busca la custodia por arrebatos de Kanye West Leer más

Tras su separación de Iker Casillas en 2021, Sara ha optado por mantener su vida sentimental alejada del foco mediático. Aunque se le ha relacionado con algunas personas, ella prefiere la discreción. Lo que sí ha dejado claro es que su proceso de sanación la ha hecho más fuerte, más agradecida y más consciente del valor de cada momento.

Su vida hoy es más introspectiva, y aunque no se muestra mucho en redes, reconoce que su aparente superficialidad es solo una coraza. No quiere exponer su dolor, sobre todo por respeto a sus hijos. Sin embargo, en lo profundo, se considera una mujer valiente, emocional y resiliente, que aprendió a valorar la vida tras mirar de frente al miedo.

Sara Carbonero es, sin duda, un ejemplo de transformación. Su testimonio no solo inspira por la dureza de lo vivido, sino por la luz con la que ha decidido seguir caminando. Su historia no es solo la de una periodista famosa o una ex de Iker Casillas, sino la de una mujer que eligió vivir con conciencia, amor y gratitud.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!