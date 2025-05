María Teresa Guerrero inicia quimioterapia y recibe el respaldo de amigos y colegas

La vida y la salud pueden cambiar en un instante, y por eso siempre es motivo de gratitud tenerlas. María Teresa Guerrero enfrenta hoy la batalla más desafiante de su vida: el cáncer de ovarios. El 19 de mayo, en Houston (Estados Unidos), recibió su primera sesión de quimioterapia.

La deportista comentó que fue operada por unos tumores en esa zona del cuerpo. El cáncer lo vivió de cerca cuando su padre, Alberto Guerrero, quien era el dueño del gimnasio Nautilus, lo padeció.

Ahora vive su propia lucha. “Ya tuve mi primera ‘quimio’ y quiero agradecer a las personas que han estado pendientes de mí. Este tratamiento lo estoy siguiendo al pie de la letra, creyendo en mis doctores, que es lo más importante, y en el poder de la fe”, expresó en Instagram, en cuya cuenta tiene 1, 6 millones de seguidores.

Y añadió: “Me he sentido bien. Solo algunas náuseas, pero en general, fuerte y optimista. Gracias a todos por sus mensajes, su preocupación y oraciones. Mi familia también ha estado muy pendiente. Mi sanación ha comenzado”.

Aunque ha vivido 13 años en Estados Unidos y se hizo controles periódicos, fue en Ecuador donde se lo detectaron. “Es silencioso, aún estoy a tiempo, pero es maligno y hay que atacarlo”.

Colegas comparten sus vivencias con el cáncer

Gloria y Grace, abuelita y madre respectivamente de la actriz Sofía Caiche, enfrentaron el cáncer de pecho. La primera perdió la batalla, sin embargo la segunda la venció y se mantiene sana desde hace 14 años. “Me cayó como un balde de agua fría que La Flaca esté enferma, porque siempre la vi como una mujer sana, joven y deportista. Son sorpresas de la vida, pruebas que nos mandan para hacer cambios o mejoras. Se convertirá en un testimonio de mujeres que sufren de cáncer de ovarios”.

En 2011 a la presentadora Úrsula Strenge le aparecieron unas verrugas en una de sus manos y luego de rigurosos exámenes le diagnosticaron un melanoma (cáncer de piel). “La Flaca lleva con honores su apellido. Es una mujer valiente, que no le teme a los grandes cambios ni desafíos de la vida. Libra una batalla y estoy segura de que con determinación y fortaleza saldrá vencedora. Además no está sola porque tiene varios ejércitos: uno corriendo en su nombre, sus amigos atletas, y otro, en permanente oración, en ese estoy yo”.

La mamá de la presentadora Gabriela Pazmiño de Bucaram, Gladys Pino, padeció de cáncer de útero y luego de garganta. Por ello pide oraciones para La Flaca. “En este momento se necesita de mucha fortaleza mental y que la familia esté unida. Cuando vemos que algo no está bien se nos pueden venir cosas negativas a la cabeza o al corazón, pero cuando estamos conectados con Dios y recibimos el apoyo y amor de los nuestros, siempre todo será más fácil. Amé las fotos que publicó en sus redes sociales porque en su sonrisa hay esperanza”.

El periodista de farándula Stalyn Ramos manifestó: “María Teresa a través de sus redes sociales transmite tranquilidad y optimismo. Lo que necesita es buena energía y comentarios alentadores. Quienes hemos pasado por tener un familiar con ese diagnóstico no sabemos qué hacer o cómo actuar. Mi padre Francisco Ramos se enfermó con cáncer al duodeno, lo que menos se necesita son historias de muerte o de padecimientos eternos. La Flaca llegará a la meta: vencer la enfermedad”.

La presentadora Wendy Rosillo fue operada de su pie derecho a causa de un melanoma maligno en 2020. “Desde mi posición de sobreviviente de esta enfermedad puedo decir que el amor de la familia y estar rodeada de energía buena es indispensable. La actitud con la que se transite este proceso es parte de la sanación física. Habrá momentos en que no tengas ganas de nada, eso es normal y es necesario permitírselo. El cáncer tiene mucho que ver con la parte emocional, es un momento de introspección y sanar lo que has llevado sobre los hombros. No veo a María Teresa hace muchos años, pero he visto cómo está llevando su proceso con la frontalidad y la buena energía que la caracterizan. Que lo viva como considere, lo importante es que esté en paz y que se aleje del estrés”.

