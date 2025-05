¿Isaac Delgado se queda en En contacto?

Más obvio imposible. Isaac Delgado estuvo en En contacto, el lunes 19 de mayo, pero se dedicó a promocionarse y a comentar las ideas con las que podría aportar al matinal si se queda como presentador.

Gaby Díaz dijo que existe la posibilidad, él respondió que creía que ya era seguro. Cepilló mucho al espacio. Por cierto, le lanzaron la indirecta de que ellos trabajan 24/7.

Durante la emisión de ese día demostró sus habilidades musicales.

Sus exigencias...

A Isaac no le gustó la propuesta de Teleamazonas para su nuevo matinal. Él solo quiere ser presentador, no le interesa ser reportero, además hace grandes exigencias económicas. Por ello ya puede hablar. No tiene compromisos con esa empresa.

¿Cree que el programa En contacto le dará esa oportunidad? Le concedió una entrevista a Mariela Viteri para Los Hackers. ¡Cuidado se queda sin pan ni pedazo!

La mañana del 1 de mayo fue decisiva en la vida de Isaac Delgado. El comunicador guayaquileño notificó a su audiencia que se despedía del canal RTS, donde permaneció durante cuatro años.

El lunes 19 de mayo estuvo Carolina Jaume y permanecerá durante la semana en Noticias de la mañana.

