Robbie Williams y la presión de la fama: un mensaje sincero a sus seguidores

A lo largo de casi cuatro décadas, Robbie Williams ha conquistado con su carisma, lo que le ha permitido ganar una fama global. Sin embargo, ser una figura pública también ha traído consigo altibajos. Ahora, el intérprete de Angels ha decidido compartir una experiencia que lo hizo reflexionar sobre su relación con sus fans, la fama y cómo esto afecta su privacidad.

Lo hizo luego de un vuelo en el que fue abordado por tres pasajeros, que pidieron conversar con él. a raíz de esa experiencia, decidió escribir un mensaje sincero para sus más de 3,3 millones de seguidores en Instagram.

Y lo cumplió a cabalidad, pues no se guardó nada. El post, que en tres días superó los 260 mil likes, fue muy bien recibido por sus seguidores, pues muchas de los internautas han agradecido en sus respuestas que se muestre vulnerable con ellos.

En su mensaje, Robbie Williams cuenta que estaba cruzando América y tenía solo dos horas de sueño. "Había llevado a mis cuatro hijos al aeropuerto y, como pueden imaginar, estaba agotado".

Y continúa: "Uno de los pasajeros me pidió una foto, y aunque al principio le expliqué mi situación, acepté hacerlo porque entendí que mi presencia lo hacía feliz", relata.

Robbie Williams acepta que no siempre está bien dispuesto

Aunque es conocido por su accesibilidad, no siempre se siente dispuesto a satisfacer los requerimientos de sus fans, especialmente cuando enfrenta ansiedad y agotamiento derivados de su trabajo.

La presión de la fama, dice, puede resultar abrumadora. "La gente espera que siempre estés disponible, que seas amable, que los saludes como si fueras el alcalde de una ciudad fantástica. Pero, ¿dónde queda el espacio para ser humano?", se pregunta el cantante.

Además, asegura que no siempre sabe si lo siguen por su fama o por su música. "Muchos de mis seguidores no podrían nombrar ni uno de mis discos, ni siquiera comprarían una entrada para uno de mis conciertos. Son fans de la fama, no de mí", señala con cierto desencanto.

A pesar de esto, se muestra comprensivo con aquellos que lo admiran sinceramente y prefiere las interacciones genuinas. También reflexiona sobre si está bien no querer que un extraño le pida una foto en un mal momento. "Tal vez estoy lidiando con un problema personal o de salud mental, y no quiero tener que fingir que todo está bien", explica. No obstante, no deja de agradecer a quienes lo siguen.

A pesar de sus luchas, Williams concluye su mensaje con un tono ligero y agradecido, con la esperanza de que sus palabras sean recibidas con compasión. "Gracias por dejarme compartir esto. Dejarlo salir es curativo", finaliza. Así, demuestra que, aunque la fama conlleva numerosos desafíos, sigue buscando maneras de ser honesto y auténtico con su audiencia.

