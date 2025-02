Better man: El biopic musical de Robbie Williams

Better Man es una película musical semibiográfica de 2024 que narra la vida del cantante británico Robbie Williams, desde sus inicios en la agrupación Take That hasta su exitosa carrera como solista. Dirigida y coescrita por Michael Gracey, conocido por su trabajo en El Gran Showman, la película ha sido aclamada por su estilo único, representando a Williams como un chimpancé animado por CGI durante todo el metraje.

Jonno Davies interpreta al joven Robbie Williams, mientras que Steve Pemberton y Alison Steadman completan el elenco principal. La banda sonora incluye versiones remasterizadas de éxitos de Williams, adaptadas para acompañar las escenas clave de la película.

¿Por qué Williams es un chimpancé?

La decisión de representar a Robbie Williams como un chimpancé en el filme no fue únicamente de los directores, sino una propuesta del propio cantante junto al cineasta Michael Gracey. El enfoque de la película busca ofrecer una perspectiva diferente a las biografías convencionales. Durante el proceso creativo, Gracey preguntó a Williams qué animal le gustaría ser, y aunque al principio se consideró un león, finalmente se eligió un chimpancé. Esto se debió a que Robbie se veía a sí mismo como un "mono bailarín", sintiéndose una figura de entretenimiento para las masas.

Williams también ha señalado que la industria del entretenimiento a menudo convierte a los artistas en "robots" o "monos". En su caso, eligió esta última representación, ya que el chimpancé simboliza mejor su energía y su actitud desafiante hacia las reglas establecidas. Esta elección tiene como propósito generar una conexión más profunda con la audiencia, ya que, según él, "como humanos, nos preocupamos más por los animales que por otros humanos".

La magia tras la adaptación de las canciones

A lo largo de Better Man, se pueden escuchar varios clásicos de la discografía de Robbie Williams, como She's The One, Angels y Let Me Entertain You. Estas canciones se presentan en nuevas versiones, que aportan mayor sentimiento y emoción a cada escena en la que aparecen.

En total, se utilizan 13 canciones a lo largo del filme, de las cuales una fue compuesta e interpretada especialmente para la película. El sencillo Forbidden Road, el cual fue compuesto específicamente para la cinta, alcanzó el puesto número 20 en la lista de descargas de sencillos del Reino Unido. Todas las canciones están disponibles en plataformas como Spotify, Apple Music y en el canal oficial de YouTube de Robbie Williams.

Datos necesarios para entender la película

Su carrera en Take That. Robbie Williams se unió a Take That siendo muy joven, y fue parte fundamental del grupo, que lo catapultó a la fama. En Better Man, se muestra el proceso de su carrera dentro de la agrupación y cómo esta lo llevó a desarrollar una adicción al alcohol y las drogas. Las tensiones con su mánager, Nigel Martin-Smith, y sus compañeros de banda culminaron en su salida del grupo en 1995.

La controversial amistad con Liam Gallagher. En los años 90, Robbie Williams y Liam Gallagher, de Oasis, mantenían una relación de amistad que fue ampliamente conocida. Incluso existen fotos de ambos compartiendo momentos juntos. Sin embargo, la relación se deterioró tras los comentarios de Noel Gallagher, hermano de Liam, quien llamó a Williams el "gordo bailarín de Take That". Esta ofensa dio inicio a una disputa pública entre ellos, tema que se aborda en la película. Robbie ha confirmado que los hermanos Gallagher están al tanto de la producción de Better Man y espera que disfruten del filme.

La relación amorosa con Nicolle Appleton. Robbie Williams y Nicole Appleton, exintegrante de All Saints, comenzaron su relación en 1997, que llegó al punto de un compromiso. Sin embargo, la relación se deterioró después de que Appleton se sometiera a un aborto, presionada por su disquera para mantener su lugar en la banda. Williams ha comentado que ese bebé "me mantenía con vida", y admite haber sido un mal novio, ya que sus adicciones afectaron negativamente su relación. En la película, se profundiza en este periodo de su vida, incluyendo la ruptura con Nicole. Tras el estreno de la película, Williams confirmó que tuvo una conversación emocional con ella por video llamada: "Apenas tuve un momento la llamé, y ambos lloramos", explicó Robbie.

A pesar de no haber recuperado en taquilla lo invertido en el filme, Better Man recibió críticas mayormente positivas, logrando un 88% de aprobación en Rotten Tomatoes y una puntuación de 74 sobre 100 en Metacritic. Además, la película fue nominada a varios premios, incluidos Mejor Canción Original en los Globos de Oro y múltiples categorías en los Premios AACTA. También obtuvo una nominación a Mejor Efectos Visuales en los Premios Óscar.

