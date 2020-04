Las comunicadoras Samantha Mora y Gretta Córdova, de Ecuavisa, así como la exreina de belleza, Olga Álava han confirmado que han sido contagiadas por el coronavirus. Samantha manifestó que el lunes presentó intenso dolor de cabeza, fiebre, malestar, la boca seca y molestia en el estómago.

"Comento esto, para que las personas sepan que no todos tenemos los mismos síntomas, incluso hay otros que no tienen signos de tener el virus. Pero hay que estar atentos y protegernos. Para estar más segura de lo que me pasaba solicité hacerme la prueba y pues ya saben el resultado".

Samantha añadió que sus hijos Amalia y Juan Diego están bien. "Están sanos y por ese lado estoy muy tranquila. Les pido por favor no salgan, esto no es un juego. Hoy (miércoles) perdí a mi abuelita de 90 años y me duele mucho el corazón. Más triste me siento por no poder despedirla".

Mientras que Olga, quien es modelo y ganó el concurso Miss Tierra en 2011, indicó que también su examen resultó positivo. "Mi mayor consejo es no esperar a tener síntomas graves para pedir ayuda. A tiempo todo será más fácil".

Olga aconseja a no esperar a tener síntomas graves. Archivo

La otra periodista del Canal del Cerro, Gretta Córdova indicó "cuando me dijeron que mi prueba era positiva, entré en pánico apenas lo supe, llamé llorando a la empresa, no sabía qué hacer, pensaba en mi hija (Gretta), en mi papá (José) que recién falleció y esta noticia era una desgracia más para mi familia".

Le sugirieron que acuda al hospital mientras pueda hacerlo por sus propios medios "porque los asmáticos como yo somos parte del grupo vulnerable, pero, respiré y oré durante esos minutos que se hicieron eternos para tomar la decisión final: ¡Quedarme en mi casa!".

Su hija Grettita de 7 años no ha presentado síntomas. "El virus cayó en un terreno perfecto, mi cuerpo con defensas bajas, inmunodeprimido y con un sistema respiratorio deteriorado. Ya son 8 días. La vida continúa. Yo viviré y este virus morirá. No me voy a rendir. Dios está conmigo y saldremos fortalecidos y victoriosos".