Debido a la crisis sanitaria que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, el personal médico y los comunicadores se quiebran ante tanto dolor. Este fue el caso del reportero de RTS, Carlos Julio Gurumendi que durante una cobertura en la iglesia San Jerónimo, de Chongón, se emocionó. "No pude más y me eché a llorar sin importarme que estaba al aire. Me entró un sentimiento feo y pensé en mi familia", comenta.

Él es uno de los periodistas que cubre lo que ocurre en la urbe. Al momento se encuentra fuera de su hogar para proteger a sus seres queridos. Duerme en las instalaciones del canal. El set del desaparecido reality 'Combate' se lo ha adecuado. Es un hombre creyente, la fe se la inculcó su madre, Gloria, quien falleció en 2017. Ella era muy devota de la virgen de Guadalupe. Carlos Julio reza para que esta situación termine pronto.

“Esta experiencia ha sido única. En mis 35 años de periodista nunca había vivido algo así. Cada día, doy gracias a Dios por darme vida. Mi equipo (camarógrafo y productores) hace todo lo que está a nuestro alcance para transmitir la información veraz y objetiva, como es el estilo de 'La Noticia'. Las largas jornadas pueden llegar a ser agotadoras, pero sabemos que es donde debemos estar”, añade el reportero de RTS.

Considera que lo más complicado ha sido estar en el lugar de los hechos y no ayudar de manera directa a solucionar alguna situación, “pero sabemos que estando al pie del cañón le damos la mano a quien más lo necesita porque nos hacemos eco de esa necesidad a través de la pantalla. A veces falta tiempo para poder contar casos o historias que vivimos cuando estamos en los recorridos. Sabemos también que estamos expuestos a un riesgo constante, pero esta es mi profesión, la que amo y la que escogí, estoy seguro de que saldré adelante con la bendición de Dios”.

Para Carlos Julio, lo más duro ha sido alejarse de su familia para evitar un contagio. “Estoy de forma voluntaria, fuera del hogar sin abrazar a mi papá (Carlos Gurumendi), a mi hermana, Karla Fernanda, y a mis mascotas, Kandy y Jelly. Es superdifícil ir hasta el portal de mi casa con guantes y mascarilla para recoger ropa. Estar allí, sin poder abrazarlos y sin sentir el cariño de mis seres queridos, es complicado. Hay momentos en los que me quiebro y se me salen las lágrimas. Falta tan poco para mi cumpleaños (6 de abril) y no voy a estar con mi gente bella, me entristece, pero sé que Dios es milagroso. Estoy seguro de que pronto, todo lo que estamos viviendo quedará atrás”.

Carlos Julio Gurumendi conversó con sus médicos, ya que se sometió a una manga gástrica para perder peso. Lo hizo como precaución y para evitar alguna complicación en su salud. Ha perdido 145 libras.