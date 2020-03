COVID-19: El padre del actor Víctor Cabrera, desaparecido en Guayaquil

Coronavirus en Ecuador: Los casos positivos suben a 1.966 Leer más

Víctor Hugo Cabrera, protagonista de la telenovela Hasta que la plata nos separe, está preocupado por su padre, quien reside en Guayaquil, pues no sabe nada de él en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, que en la ciudad deja hasta el momento 978 casos positivos.

En redes sociales, el actor colombiano dijo que su padre está desaparecido hace varios días en el Puerto Principal: “No he podido saber de él. No lo he visto por las noticias y se nos fue arbitrariamente. No me gusta hacer este tipo de notas; pero la cosa en Guayaquil está muy complicada”, aseguró en un clip.

Con lágrimas en los ojos, Cabrera solicitó que lo ayuden a encontrarlo. Aseguró que el hombre suele pasar por la avenida 9 de Octubre y que reside en el sector de Zaruma y Rumichaca, en el centro de la ciudad.

Indicó que toda su familia en Colombia se encuentra preocupada por la salud del adulto mayor y que con uno de sus parientes han añorado los momentos alegres que solían vivir. Pidió que quien tenga información lo contacte a través de las redes sociales.

Trayectoria

Víctor Hugo Cabrera alcanzó la fama internacional gracias a la telenovela Hasta que la plata nos separe, pero ha participado en un sinnúmero de producciones colombianas entre ellas Bermúdez, La baby sister y Confidencial.