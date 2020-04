Mauricio Ceballos y Merlyn Ochoa, periodismo en tiempos de coronavirus

Los comunicadores desde sus diferentes trincheras cumplen con la misión de informar durante esta cuarentena que viven los ecuatorianos. Mientras desarrollan esta actividad, a través de agotadoras jornadas, también se exponen al contagio del coronavirus, una enfermedad que no perdona sexo, edad, raza ni condición social.

Por seguridad se mantienen alejados de sus familiares y a diario son testigos del dolor que esta pandemia ha provocado. Mauricio Ceballos, de TC, y Merlyn Ochoa, de Ecuavisa, cuentan sus experiencias, sin perder la esperanza y la fe que el sol brillará para todos muy pronto.

Merlyn Ochoa, Ecuavisa

“Más allá de la pasión que me genera el periodismo, soy humana, es inevitable no sentir miedo, es imposible no preocuparme. El canal ha sido extremadamente responsable, nos han dotado de los implementos de seguridad para trabajar de forma más segura. Son momentos duros incluso para el periodismo", manifiesta.

Añade que "es difícil hacer reportajes del dolor y desesperación de las personas que pierden a sus seres queridos o que van a los hospitales en busca de atención médica”.

Merlyn es viuda del periodista Paúl Martillo. “Mis hijos Luciana y Paúl están en mi casa al cuidado de mi papá Wachito Ochoa y de la niñera. Obviamente los extraño un mundo. Estoy esperando hacerme la prueba para luego regresar a mi hogar. No tengo síntomas, lo hago por precaución“. Ella se encuentra en un hotel de la ciudad.

Carlos Julio Gurumendi: "No pude más y me eché a llorar sin importarme que estaba al aire" Leer más

A partir del lunes pasado, Ecuavisa solo emite 'Televistazo' de las 13:00 y 19:00.

Mauricio Ceballos, TC

Mauricio debió aislarse porque presentó ciertos síntomas. cortesía

“Trabajé en el lugar de los hechos al inicio de esta pandemia, era normal sentir temor pero siempre tuve la predisposición de informar lo que estaba pasando en las calles, hospitales y mercados. Sentí un malestar en el cuerpo y tos, por ello estoy en aislamiento voluntario y llevo días en casa solo, sin mis familiares, porque les pedí que se vayan a otras viviendas por seguridad. Mi esposa Rosita y mi hijo Samuel están con mi suegra", explica.

Famosos locales: ponen el ejemplo y se quedan en casa Leer más

Considera que una experiencia que "no la habíamos vivido. Tengo la seguridad que Dios está con nosotros. Nos ha tocado duro, hay muchas personas que quieren saber lo que ocurre, puedo asegurar que una vez que esta crisis sanitaria termine tanto en Ecuador como en el mundo, observaremos la vida de otra manera”.

Con su esposa Rosita y su hijo Samuel de dos meses. cortesía

'El Noticiero', del cual es parte, suspendió cuatro emisiones. Solo se mantienen la de las 19:00 de lunes a viernes y la del domingo en ese mismo horario.

Ahora el equipo cambió el sistema y trabaja desde la casa.