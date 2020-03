Famosos locales: ponen el ejemplo y se quedan en casa

La emergencia sanitaria que vive el mundo y el país a causa del coronavirus ha hecho que las autoridades de la Salud dispongan que los ciudadanos no salgan, por el propio bienestar y el de sus familias. EXPRESIONES conversó con un grupo de gente del medio farandulero para conocer cómo acataron esta medida.

“Nerio y yo estamos en casa, gracias a Dios llegó nuestra hija Ana Paula antes de que se cerrara el aeropuerto de Guayaquil. Ella está cumpliendo junto a nosotros con la cuarentena, con todas las seguridades de higiene del caso. Ana Paula con mayor razón porque vino del exterior", dice Anita Buljubasich, presentadora del programa 'De casa en casa'.

Agregó que sus nietos les mandan mensajes, entre ellos, Marcela. "Todos están en sus respectivos hogares y oramos mucho porque esto termine pronto”, concluye.

Marco Tapia

El asesor de reinas está encerrado desde el lunes de la semana pasada. "Aprovecho el tiempo para limpiar mi residencia -creo que brilla más que nunca-, la escuela para preparación de reinas y el patio. He arreglado los álbumes de misses, ya que por diferentes razones he movido las fotos, además he cocinado como loco. Dejé de hacerlo porque no quiero que se dañe la comida que he elaborado", cuenta.

Eso no es todo. "He abierto y cerrado la ventana un montón de veces”, indica Marco Tapia.

Marco optó por limpiar su casa. cortesía

Farandulero Luis

"Esta enfermedad ha complicado económica y emocionalmente a todos", asegura el comentarista de farándula. Asegura que permanece en casa viendo televisión y revisando las redes sociales.

"Esperemos que pase pronto esta emergencia sanitaria y que la gente tome conciencia. Roguemos a Dios. Me lavo las manos como 30 veces al día”, concluye Farandulero Luis.

Farandulero Luis se lava las manos 30 veces al día. cortesía

Sofía Caiche

"Desespera un poco porque soy muy activa, pero ha sido la oportunidad para poner en orden mi hogar, pasar más tiempo con mi hija, Renata, además estoy recibiendo clases virtuales y haciendo la tesis de la universidad", expresa Sofía Caiche.

Ella, sin duda, ha sabido aprovechar el tiempo. "Desde casa salgo con mi segmento 'Sin pelos en la radio', de La Otra. Es importante acatar órdenes aunque no nos gusten o nos sintamos atrapados”, sostiene la actriz.

La actriz se ha dedicado a estudiar y presentar su segmento radial. cortesía

Vito y Rosibel

Vito Muñoz ha decidido aprovechar la tecnología. "TC Televisión nos dio un permiso de 15 días a los que pasamos los 60 años. Sé que con Alfonso Espinosa de los Monteros hicieron lo mismo en Ecuavisa".

Aprovecha este tiempo para disfrutar en familia, junto a su esposa Rosibel y las niñas (Vitoria y Elka). "Cualquier pedido de alimentos lo hacemos a través de las aplicaciones. Estamos tranquilos, gracias a Dios”, afirma el presentador deportivo.

Vito Muñoz aprovecha la cuarentena para disfrutar con su familia. cortesía

Mónica Bucheli

"Aprovecho para ver la serie 'Sexo en la ciudad' y también he practicado juegos de mesa", indica Mónica Bucheli, quien asegura que este tiempo le ha enseñado a tener paciencia.

"A los emprendedores esta situación nos ha afectado pero, mientras esto se supera, me quedo en casa. Eso también me ha ayudado con la motivación y me ha enseñado a no quebrantarme por algo que pronto pasará", reflexiona la expresentadora de farándula.

Además, tiene un as bajo la manga: el libro 'Inquebrantable', de Daniel Habif. "Lo empecé a leer hace poco y ha hecho que la cuarentena se vuelva más llevadera”.

Mónica prefiere leer. cortesía

El Cuy

“Tuve que salir a comprar víveres. Algunos alimentos, como los embutidos, están muy caros y otros mantienen el mismo precio. Por donde yo vivo no hay mercados. Adquirí lo básico", recuerda Mauricio Altamirano, conocido como el Cuy. Y continúa: "Al principio no tenía mascarillas y eso me dio miedo, luego conseguí. Me puse un cubrebocas para motociclistas. Al regresar me saqué la ropa para desinfectarla".

Durante estos días, dice que ha dormido y ha estado haciendo caso de lo que dicen las autoridades. "Aproveché para limpiar mi vivienda. Es la primera vez que lavo mi carro, siempre lo mandaba a lavar. Además, he editado videos para mi canal de YouTube y he tratado de aportar con información en las redes sociales”, indica el reportero y presentador del espacio 'De boca en boca'.

El Cuy aprovechó para dejar su casa reluciente. cortesía

Rosanna Queirolo

“Es una situación muy tensa para todos porque no sabemos cuándo terminará y qué pasará. Tengo tres hijos en Miami y en Nueva York (Estados Unidos). Mantengo contacto con ellos. Estoy tratando de ayudar a la gente porque me siguen de algunas partes", cuenta Rosanna Queirolo. Desarrolló el programa Sanna Fit y decidió regalarlo. "A través de mis redes sociales se inscribieron muchas personas, ya cerré los cupos".

En lo personal, intenta seguir su rutina . "Practico ejercicio, grabo videos y los comparto, preparo recetas fáciles, leo y estoy pendiente de las noticias. Lo peor es que las redes abruman, me he alejado del ruido digital. Tengo familiares en España y Canadá y yo he cerrado mis negocios hasta que esto se supere”, comenta la coach en nutrición y salud y empresaria.

En estos días, Rosanna ha grabado videos y practicado ejercicios. cortesía

Miguel Cedeño

“He seguido las indicaciones durante la cuarentena, vivo con mi hermana María Belén y mi mamá, Dora. Estoy en un régimen tipo 'Gran hermano', lo que ellas dicen eso se hace (risas), pero me siento feliz porque me atienden", comparte Miguel Cedeño.

Y aunque a veces se desespera, admite que "es chévere" compartir en casa. "Hemos organizado noches de películas y eso es bonito”, afirma el presentador del programa 'De boca en boca', de TC.

Miguel ha visto películas con sus familiares. cortesía

Mariela Viteri

"Estoy haciendo teletrabajo, desde casa todo. Tomo baños de sol para fortalecer los pulmones, practico ejercicio en las mañanas. Como lo que hay, nunca pensé que no saber cocinar iba a ser tan terrible", asegura Mariela Viteri.

"A mis hijos, Ricardo y Marielita solo los veo por videollamadas, están encerrados. Mi hija se fue de Italia desde el año pasado, donde estudió y trabajó. Pero igual está muy preocupada por sus amigos. Ahora se encuentra en Londres por un masterado. Ricky está sin novedad, los dos se encuentran bien, gracias a Dios”, explica la presentadora y empresaria.

Camila Cedeño

“La cuarentena ha sido regresar en el tiempo. Esta experiencia de quedarme en casa me ha servido para recordar y revivir aquellas mañanas cuando era una niña y podía dormir hasta tarde y prender la tele, pasar junto a mi mami (Jenny Ortega), escuchar música, leer mis libros favoritos y sobre todo descansar", describe Camila Cedeño.

Asegura que los jóvenes viven un día a día de estrés, por los estudios, trabajo y demás responsabilidades. "Dormimos poco y perdemos ese contacto familiar. En esta cuarentena he aprovechado mi tiempo para comer más sano, platos hechos por mamá, mi chef personal, educarme más a través de aplicaciones aprendiendo y practicando idiomas, leer nuevas novelas y obras teatrales y ver series”, expresa la exreina de belleza.

Camila considera que es un tiempo para reencontrarse. cortesía

Fabiola Véliz

“Las madres debemos ser creativas porque los niños se aburren mucho. Yo tengo dos, Renzo y Victoria. Armé una especie de parque y un área de pintura en la casa para pasar esta cuarentena". Es así como se las ha arreglado Fabiola Véliz en estos días con sus hijos.

En cuanto a los adultos, la presentadora de 'Faranduleros', de Canal Uno les recomienda hacer ejercicio. "Subí algunas opciones de clases en línea”, manifiesta.

Fabiola explotó la creatividad con Renzo y Victoria. cortesía

Janan

Janan ha aprovechado el 'encierro' para limpiar la casa, ver series, cocinar y practicar ejercicios. "Actividades no me han faltado", dice.

"Ofrezcamos nuestro corazón quedándonos en casa. Seamos pacientes porque la gloria de Dios es grande”, aconseja la cantante, quien recientemente se unió con Jasú Montero para interpretar el tema 'Ahora soy yo'.