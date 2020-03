La madre de Miguel Bosé muere por coronavirus

Miguel Bosé está de luto, su madre, la actriz italiana, Lucía Bosé, falleció la mañana de este 23 de marzo de 2020 a causa del coronavirus. Fue a través de las redes sociales que el artista dio a conocer la lamentable noticia.

“Queridos amigos...os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios”, escribió el artista en su cuenta de Instagram y recibió el apoyo de sus seguidores y colegas de la música, quienes se solidarizaron con él.

Fuentes cercanas a la familia confirmaron a medios españoles que la señora estaba delicada de salud y que había sido contagiada con coronavirus, su muerte se dio en Madrid, en España, en donde residía. Miguel actualmente se encuentra viviendo en México.

Lucía Bosé saltó a la fama internacional cuando en 1947 ganó el concurso de Miss Italia, en ese entonces tenía solo 16 años. Su carrera se centró en la actuación, pues participó en un sinnúmero de películas y su mayor auge fue entre 1950 y 1990.

Fue madre de tres hijos Miguel Bosé, Lucía Dominguín y Paola Dominguín, tenía 10 nietos de diferentes edades. En el último tiempo la señora había estado viviendo entre Madrid y Brevia, alejada de sus parientes, quienes residen en diferentes partes del mundo.

Una de las últimas apariciones públicas de la señora fue en octubre de 2019 cuando se mostró ante los medios de comunicación en Roma, en Italia, durante la presentación de su biografía. “No he llegado más lejos en el cine porque me he reservado la mitad de mi vida para mí”, declaró en aquel momento la artista.

Hasta el momento se desconoce cómo se realizará el funeral de la estrella del séptimo arte español y si es que su hijo, el cantante Miguel Bosé, viajará a España para darle el último adiós.