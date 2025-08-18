¿A qué hora se acaba el Pico y placa en Quito? Así es la restricción el 19 de agosto

La restricción vehicular del Pico y placa rige dentro del casco urbano de Quito para reducir la congestión vial

La medida busca reducir la congestión vehicular hasta en un 20% dentro del casco urbano.

La medida del Pico y placa se mantendrá activa este martes 19 de agosto de 2025 en Quito. La restricción vehicular, aplicada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), busca reducir la congestión durante las horas de mayor tráfico.

Desde su reactivación, la medida ha generado beneficios evidentes en la movilidad urbana. Según datos del Municipio, el Pico y placa ha contribuido a una reducción del 20% en los niveles de tráfico en las principales vías del norte, centro y sur de la ciudad. Además, se ha registrado un descenso en los tiempos promedio de desplazamiento, especialmente en las horas pico.

Entre las vías más afectadas por la congestión diaria se encuentran las avenidas Mariscal Sucre, Simón Bolívar, 6 de Diciembre y Maldonado. Estas arterias, que conectan zonas residenciales con centros laborales y educativos, son puntos clave para los operativos de control.

¿Hasta qué hora es el Pico y placa?

En estas rutas también se registra un alto flujo de transporte público y vehículos de carga liviana. Por ello, el Pico y placa se implementa de 06:00 a 09:30 por la mañana, y de 16:00 a 20:00 por la tarde y noche.

El martes 19 de agosto no pueden circular los autos y motos con placas terminadas en 3 y 4.

Las sanciones por incumplir el Pico y placa varían según la reincidencia. La primera infracción implica una multa equivalente al 15% del salario básico unificado. Las multas se incrementan al 25% y 50% del salario básico en caso de una segunda y tercera infracción, respectivamente.

¿Cuáles son los limites del Pico y placa?

La medida del Pico y Placa rige únicamente dentro de límites específicos dentro del perímetro urbano. Según la AMT, la restricción se aplica desde el intercambiador de Carapungo en el norte, hasta el redondel de El Troje al sur.

En el eje este-oeste, abarca desde el intercambiador de la av. Simón Bolívar y av. Oswaldo Guayasamín hasta el intercambiador de la av. Morán Valverde y Ruta Viva. Fuera de estos límites, la circulación es libre.

La restricción no solo busca aliviar el tráfico, sino también mejorar la calidad del aire y fomentar el uso del transporte público. En este contexto, la AMT ha reforzado campañas de información ciudadana para incentivar el uso del sistema integrado de transporte, como el Trolebús, la Ecovía y los corredores municipales.

La entidad recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos, evitar las zonas de mayor tráfico durante los horarios restringidos y respetar las señales de tránsito.

