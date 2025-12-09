Salario de $18 millones de Anderson Cooper: ¿sigue siendo rentable para CNN?

El presentador estrella renueva su contrato con la cadena en un momento de baja audiencia

Un salario anual de 18 millones de dólares para un presentador de noticias parece una cifra de otra época. Ens más impresionante teniendo en cuenta que la audiencia de la televisión por cable cae y las empresas recortan costos, CNN decidió renovar el contrato de Anderson Cooper con ese monto. La pregunta que muchos en la industria hacen es simple: ¿sigue siendo rentable esa inversión?

La decisión llega con la cadena en números rojos. En el último trimestre, la audiencia en horario estelar de CNN cayó un 42%, y un 58% entre el público clave de 25 a 54 años. Mientras otras cadenas prescinden de talentos veteranos con sueldos altos, CNN apuesta por mantener al que quizá sea su empleado más caro.

La justificación: más que un presentador

Para los ejecutivos de CNN, Cooper no es solo un conductor de noticias. Es un activo de marca con múltiples funciones que justifican su compensación.

Su papel central en la cobertura de elecciones es clave. Con los comicios de medio término de 2026 en el horizonte, la cadena necesita una figura con credibilidad y experiencia para liderar transmisiones maratónicas que atraen a millones. Cooper, junto a Jake Tapper, es ese ancla de confianza para el momento político más importante del año.

Más allá de la política, genera valor en otras áreas. Es la cara del exitoso especial de Fin de Año con Andy Cohen, un evento que se da cada 31 de diciembre. También conduce The Whole Story, un programa de investigación premiado, y el íntimo podcast All There Is. Esta versatilidad le permite a CNN llegar a diferentes públicos con una sola figura.

El contexto: una industria que ya no paga así

La renovación de Cooper destaca porque va contra la tendencia. En 2025, presentadores estrella como Hoda Kotb, Neil Cavuto y Chris Wallace salieron de sus cadenas, en parte por los ajustes en salarios. El modelo de negocio ya no sostiene con facilidad esas cifras.

El reciente cambio de Cooper a la agencia CAA, representado por el poderoso Bryan Lourd, generó rumores de que buscaría nuevas oportunidades. Su permanencia sugiere que CNN evaluó el costo de perderlo y consideró que era mayor que el de pagarle.

Hoy, programas como News Night con Abby Phillip suelen tener mejor rating en el demográfico clave que Anderson Cooper 360°. Pero el valor de Cooper no se mide solo en un horario. Se mide en su capacidad para atraer la atención en eventos especiales, en su peso institucional y en ser un nombre que el público aún asocia con la marca CNN.

¿Vale 18 millones de dólares? En términos puros de rating de una hora de televisión, quizá no. Pero como una inversión estratégica para una cadena en transición, la respuesta de CNN parece ser que sí.

