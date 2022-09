Si de chismes futboleros se trata, acá le contamos sobre lo que ocurre más allá de las canchas. Es que los jugadores no dejan de ser tendencia. Desde graduaciones hasta propuestas de matrimonios. Estas fueron algunas de las sorpresas en las que se vieron envueltos los futbolistas.

¡QUE VIVA EL AMOR!

Joao Rojas y Kristy 'Samba' Alvarado profesan su amor. Twitter

Durante su tiempo libre, Joao Rojas, quien juega en el Club de Fútbol Monterrey, presumió lo enamorado que está de Kristy ‘La Samba’ Alvarado, quien desde hace dos semanas ya está viviendo con él en México.

Han llevado consigo a sus dos ‘perritos’ hasta Monterrey y se los ve una pareja más consolidada.

En sus últimos posteos compartieron su visita a un partido de Los Sultanes, uno de los equipos más prestigiosos de béisbol en esa localidad.

El tiempo dirá si ‘La Samba’ prueba suerte en el periodismo deportivo mexicano.

LOS RECIÉN GRADUADOS

Este singular cuarteto tiene muchos motivos para celebrar. Cortesía

El último lunes, leyendas como Antonio Valencia, el Kitu Díaz, Gabriel Achilier, entre otros, se pusieron sus mejores galas y asistieron a la ceremonia que les organizó la FEF.

Después de mucha preparación, llegó el día en que recibieron sus licencias para ser entrenadores.

Cualquiera de ellos ya está listo para ser DT. Valencia, de hecho, fue uno de los más emocionados e hizo hasta reel de todo lo que pasó en la graduación.

Y usted, ¿a quién de ellos quisiera que contraten en su equipo favorito?

¡HAY BODA!

El jugador fungió de San Valentín en plena cancha. Instagram

El amor está en el aire. O mejor dicho en el estadio. Tras el partido de Liga de Quito con Mushuc Runa, Alexander Alvarado hizo un lindo gesto a un hincha.

Desde las gradas, una pareja de enamorados sostenía una pancarta que decía “Alexander, tu camiseta y me caso”. El futbolista no dudó en dar ese plus para que los tortolitos vayan al altar.

En las redes no dejaron pasar ese inusual momento, y hay quienes bromeaban con preguntas si Alexander era héroe o villano.

DJORKAEFF, ROMPIÉNDOLA EN ARGENTINA

Djorkaeff Reasco es toda una celebridad en Argentina Twitter

¡Coloquen, apunten y golazo! La anotación que hizo el ecuatoriano Djorkaeff Reasco desde la mitad de cancha lo han catalogado como el mejor gol de la temporada; al punto que 'Djorka' no ha dejado de salir en la televisión por la victoria que consiguió para el Newells, club argentino donde milita.

Lo que más enterneció a la hinchada es ver el video de su mamá, quien desde Ecuador festejó el gol frente a la pantalla del televisor. Sin duda, Djorka ya se ganó el corazón de muchos argentinos.