Ellos no solo tienen habilidades en el manejo y dominio del balón. Fuera de la cancha de juego, estos futbolistas demuestran su talento para estar frente a las cámaras.

Con pequeños guiones, pasan de ser estrellas de fútbol a convertirse en artistas. El día que cuelguen sus pupos ya sabemos a qué se van a dedicar. Entérese quiénes son esos deportistas.

PIERO HINCAPIÉ

Con sombrero tejano, chaqueta de denim y botas. Así apareció Piero Hincapié en una foto que se viralizó, pero que, sobre todo, levantó suspiros.

Por el escenario y el look parecía que se trataba de una escena al estilo Pasión de gavilanes. Solo falta que pongan de fondo la popular canción Fiera inquieta...

Desde redes sociales, algunas chicas no se aguantaron y escribieron parte de la canción para piropearlo “¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda...”.

Hasta ahora solo se ha escuchado un pequeño diálogo de Piero en ese vídeo viral. Él ha preferido guardar silencio y no ha dicho nada al respecto. ¿Será sorpresa?

CHRISTIAN NOBOA

Desde que Christian Noboa se decoloró el cabello, las marcas especializadas han volteado a verlo. De hecho, ya protagonizó un comercial de gel capilar con el cual fue elogiado desde las redes.

Al parecer se le hace fácil seguir un libreto y no es para nada vergonzoso frente a las cámaras. Queda claro que ya le salió competencia a Cristiano Ronaldo, quien aseguró que el día que se retire como futbolista, se visualiza actuando en películas. Aunque queda la intriga de a qué tipo de cine se refiere el Bicho.

JAVIER BURRAI

Otro que ha demostrado ser un ‘pro’ no solo cuando se pone la camiseta de su equipo sino cuando se trata de seguir guiones es el arquero de Barcelona SC, Javier Burrai.

Y se lo ve súper cómodo en ese rol. El argentino es imagen de una marca de automóviles y ya se mete en el papel cuando le toca decir diálogos o posar.

Su altura, cuerpo atlético y carisma hacen que parezca todo un artista cuando está frente a las cámaras.