Una de las actrices más populares de Colombia visita Guayaquil para ofrecer al público su nuevo monólogo, Lo que se permite se repite. Hablamos de Alejandra Azcárate, quien se presenta mañana, a las 20:00, en el Teatro Sánchez Aguilar (Samborondón).

La artista conversó con EXPRESIONES de esta propuesta presentada en Europa y de otros temas vinculados a su vida profesional y personal.

Usted tiene una manera particular de hacer humor, imprimiendo el sarcasmo y la ironía. ¿Cómo ha sido el proceso de distinguirse del resto?

Ha sido un trabajo de mucho tiempo y rigor, con una construcción muy consciente. Tener un sello propio ha sido fundamental, no solo en términos laborales, sino a nivel personal. Es algo que he explotado, me gusta que la puesta en escena sea básica, sin recarga escenográfica, quiero que la gente se conecte con el mensaje. Me concentro más en el contenido.

Ser crudo y mordaz no siempre es digerible por el resto.

Yo no escribo mis guiones con la finalidad de que lo entienda todo el mundo, lo hago para quienes poseen la capacidad de reírse de sí mismos y miran su vida desde otra perspectiva alejada del drama, escribo para quienes no les gusta victimizarse con su realidad, gente con coraje, que tiene entereza y autoestima.

¿Se necesita apertura mental para recibir el mensaje?

Totalmente, mi público es muy determinado, sabe que yo no cuento chistes, soy una actriz. Los latinos somos expertos en reírnos con mucha facilidad de los demás y, si es por la espalda, más gusta. Pero el reírnos de nosotros mismos cuesta y es dificultoso.

¿Y es una fórmula que también aplica ahora?

En este formato es importante dejar en claro que no tiene un sabor de comedia pura ni maneja el humor negro del monólogo anterior, es una puesta en escena diferente. Un encuentro muy íntimo conmigo misma que decidí compartir. Todos tenemos una fecha que ha partido nuestra existencia en dos para bien o para mal y yo tuve la mía.

Luego de Ecuador, la artista volverá a Colombia y posteriormente llevará su monólogo a Estados Unidos. LuisEgurrolaPhotography

¿Contará su verdad entonces?

Siempre nos enseñaron que la verdad duele, pero nunca nos dijeron que lo que debería doler es el engaño y con esa premisa, todos necesitamos una porción de mentira para sobrevivir. Si nos dijéramos netamente la verdad siempre, lo más seguro es que no tendríamos pareja, familia y tampoco amigos y compañeros de trabajo. A la larga, uno tiene una vida pública, una vida privada y otra que te inventan y lo ves en las redes sociales.

Y todas tienen algo de verdad...

Totalmente y hay que reírse de eso. Cuando lo hacemos, le damos menos importancia al qué dirán. Es un ejercicio reflexivo, persuasivo y sensible.

¿Este monólogo entonces tiene que ver con lo que vivió junto a su esposo, Miguel Jaramillo, el año pasado (fue vinculado a una avioneta que fue incautada con cocaína)?

Tiene que ver con todo. Siento que no había experimentado ciertas circunstancias y situaciones inexplicables e inimaginables, pero no hacerlo ahora de una manera entretenida no tendría sentido para mí. Por 14 años hice shows, pero este es una nueva versión mía y de mi trabajo.

¿Pero qué lecciones aprendió en el último año, tras haberse mantenido alejada de las redes sociales por lo que vivió su marido?

No quiero entrar en ese capítulo, deseo hablar de mi trabajo, no de lo que ya pasó, para eso tendrán que ir a ver al show. Es un punto de giro en el que la vida de uno cambia en un segundo de las maneras más injustas como en el caso nuestro.

“Este renacer, volver a ponerme en pie, ha sido con mucha energía e ímpetu. Me nació un interés particular de hacer muchas cosas que antes no me llamaban la atención, como tener marcas propias”.

¿Y cómo se levanta Alejandra Azcárate de una caída?

Me fui completamente al suelo y vi cómo utilizaron mi nombre ciertos medios de comunicación como factor de venta de una noticia que nunca fue verdad. Y cuando esta se supo y salió a la luz, nadie se retractó. ¿Cómo perdonas cuando te hacen daño o qué haces con esa sensación para no enfermarte, luego de acabarte en un segundo? Toca levantarse con entereza, coraje y sobre todo con dignidad, pero no es fácil.

Y tras pasar la tormenta, ¿cómo es pararse frente a un escenario?

Es un acto de gratitud frente a Dios, porque pensé que no lo haría más. Tiene que ver mucho el amor propio y el respeto por lo que soy. Si algo no es verdad, hay que ir para delante. Los teatros se siguen llenando.

¿Y qué mujer es ahora?

Luego de vivir una desgracia y que te hayan roto el alma, puedo decirte que soy una mujer más fortalecida espiritualmente, que aprendió a hablarle a la gente, no de la teoría, sino de la experiencia.