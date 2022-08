Cuando el 1 de marzo, Andreina González (28) cortó su cabello, se dejó claro a sí misma, que no había vuelta atrás. Desde los once años de edad había ocultado su cabello afro con alisados extremos para cumplir con el canon de belleza en esos tiempos.

Hoy Andreina, es su propia marca. De 1,72 de altura, melena corta y con rizos, sabe cómo proyectarse y llegar al público que la ve del otro lado de la pantalla.

Si bien modela desde los catorce años de edad, siente que desde hace cinco meses (cuando dio el cambio radical en su look) encontró su mejor versión.

Una esencia que la resalta no solo en las campañas y desfiles que la contratan sino también como abogada empresarial.

LA CARA DETRÁS DEL MODELAJE

En sus reels donde habla sobre moda, estilo y rizos. Jorge Luis Gómez

La mayoría de sus días son un balance entre su trabajo en un estudio jurídico y el modelaje, donde su imagen ha sido parte de los editoriales fotográficos para tiendas departamentales y diseñadores de moda.

Para llegar hasta allí cuenta todo el sacrificio que hubo detrás. Desde los catorce años, a la par de sus estudios en la secundaria, trabajaba como profesora de modelaje y desfiles. Y una vez que inició la Universidad, los ingresos en el modelaje sirvieron para ayudar a costear la carrera de Leyes, su otra pasión.

Al mismo tiempo empezó a interesarse por los certámenes de belleza internacionales donde representó a Ecuador, (virreina en Miss Turismo Latino, y segunda finalista en Miss Latinoamérica) Un ritmo ajetreado al que luego tuvo que ponerle pausa para poder culminar los estudios.

La pausa se extendió hasta cuando comenzó a ejercer como abogada, y decidió apuntarse en el Miss Ecuador 2019. “En el estudio sabían y me apoyaron. Yo no dejaba de trabajar, aunque sí hubo momentos en donde mi hermano, quien también es abogado tenía que reemplazarme en el trabajo”, comenta sobre esa época.

En ese entonces, Andreina no llevaba la apariencia de ahora, su cabello estaba lacio como lo imponía la moda.

VOLVIENDO A LAS RAÍCES

Con 9 años de trayectoria, ha ejercido en el sector público y actualmente lo hace en un estudio jurídico. Cortesía

La pandemia sirvió para que Andreina comience a auto observarse. “Hace un tiempo yo venía replanteando lo que la sociedad nos había implantado como estándar de belleza. Recordé como desde los once años hasta adulta, iba cada tres meses a la peluquería y permanecía ocho horas sentadas para que mi pelo quede liso extremo. Eso era normal. De modo que, si yo miraba a la izquierda, derecha o al frente, había una chica lacia. Era el prototipo”, recuerda.

La costumbre era tal, que aun con los salones de belleza cerrados por el confinamiento, compró un alisador para aplicarse el tratamiento ella misma desde casa.

Sin embargo, llegó el tiempo de dar un giro 180º grados, donde prometió amar sus rizos sobre todas las cosas.

“En ese proceso recurrí a una doctora capilar, para recuperar mi cabello de tanto alisado, y cuando le conté a que me dedicaba, de inmediato me cuestiono “¿Cree que se vea bien una abogada en la Corte con el cabello corto y rizado? Simplemente la mire y le dije, no creo que la apariencia influya en como yo ejerzo, y me retire”, cuenta.

Aquello fue el motor para que un 1 de marzo, luego de salir del trabajo acuda a una peluquería especializada y finalice esa etapa que la había acompañado desde adolescente. “Tenía el cabello tan procesado con queratina que recién en mayo empezaron a salir mis rizos naturales”.

A partir de entonces empezó a usar sus redes donde su imagen se ha convertido en una marca.

SU PROPIA MARCA

Es modelo profesional e imagen de varias campañas de moda en tiendas departamentales y de diseñadores. Cortesía

Con el hashtag #HolasoyAndreina da la bienvenida a su Instagram donde potencia su imagen. Cuenta que, con ayuda de un trípode, arma su producción casera para hacer reels donde habla sobre moda, estilo y rizos.

“La idea es que si otra mujer está dudando de sus rizos, vea mi ejemplo. Quiero sembrar esa semilla y armar una comunidad”, anhela y agrega “Desde que corte el cabello han salido contratos con alrededor de diez marcas. Se nota un giro. Si antes preferían solo modelos rubias o con ojos claros en sus campañas, ahora están reflejando la multiculturalidad y que la belleza viene del interior”, refiere.

Adicional, al modelaje, Andreina comenta que está empezando una certificación en asesoría de imagen. “Uno no se puede quedar con una sola cosa, si tienes dones, hay que resaltarlos”, expresa sobre lo próximo que emprenderá.

Es que ella ya no ve limitantes. “Desde que resalto mi esencia he aprendido también a educar. Cuando escucho un comentario con micro racismo, por ejemplo, soy bien enérgica. A alguien afro no pueden preguntarle ‘¿Cuándo te vas a peinar?’ Peinada estoy, que mi cabello sea diferente al de los demás, es otra cosa. De a poco hay que ir educando a los demás”.

Es así como va abriendo el camino a las que vienen tras de ella, siendo fiel a ella misma.