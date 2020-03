Se tomó su tiempo para regresar a la TV, la presentadora, coach de salud y nutrición y empresaria Rossana Queirolo (52) ahora es parte de la revista 'De casa en casa' con las cápsulas 'Así de simple', que se emiten los martes y jueves por TC.

¿Después de qué tiempo volvió a la pantalla?

Ya han pasado algunos años. Recuerdo que lo último que hice fue 'Quiero ser supermodelo' en TC. Me parece que se dio en 2009.

Para Zayda Molina, comer sano no es matarse de hambre Leer más

¿Extrañaba la pantalla?

Hubo un momento en que quería mucho volver, pero a mi manera. Sin embargo no se dio la oportunidad, a la TV no le interesaban temas de bienestar. Ahora está en auge la vida sana. Aprovechando que cuento con la preparación, obtuve mis credenciales como Health and fitness coach, quiero cambiar el estilo de vida de las personas, principalmente el de las mujeres, que son los pilares del hogar. Además he escrito el libro 'Así de sana, así de simple'. He llegado a un punto que me siento con la capacidad de compartir y ayudar a la gente.

¿Cómo se dio su ingreso a TC?

A través de Juan Carlos Pérez, quien dirige los departamentos de marketing y el comercial de TC. Siempre conversamos sobre la posibilidad porque mis tiempos son escasos. Nos pusimos de acuerdo, yo estoy haciendo alianza con ellos. Las cápsulas 'Así de simple' enseñan tips fáciles de nutrición, recetas, belleza y deporte. Yo las presento.

Tras la salida de Carla Sala los comentarios que surgieron fue que usted llegaba a ocupar ese lugar...

¿A qué hora comes los fines de semana? Eso puede llevarte a engordar Leer más

No me pregunte aquello porque soy cero televisiva. No sé quién sale o quién entra de los canales. No estoy reemplazando a nadie. Cuando llegué a 'Quiero ser supermodelo' dijeron que salió Érika Vélez por mí. Todo fue inmediato, en enero. Yo he hecho cápsulas, tengo 150 que las armé para un proyecto digital. Estas de ahora son sencillas, cualquiera puede hacer lo que indico y están adaptadas para la audiencia masiva de TC. Es bueno aportar con un cambio en la vida de los demás.

Uno de los cuestionamientos que han surgido, es que Rossana no es una presentadora para una audiencia masiva y que su target es más de clase alta...

Defiendo eso. Estuve en la política y soy más masiva de lo que puedan imaginar. No tengo problemas con estar con cualquier tipo de audiencia, ya sea en una tarima, en un show, haciendo ejercicios en una plazoleta o dando una charla. Soy a todo dar (risas) y descomplicada. Quiero educar de manera sencilla a un público masivo. En estos tiempos a la gente le interesa aprender y a través de mis redes sociales me doy cuenta de aquello porque preguntan de todo lo relacionado con nutrición, deporte y belleza.

La obesidad y la desnutrición van en aumento Leer más

¿Esos comentarios le molestan?

Yo no escucho nada de eso. Lo negativo lo autobloqueo, porque me he educado en eso. Hasta gracia me produce porque significa que la gente sigue preocupada o pendiente de Rossana Queirolo.

Aunque parezca sencillo, los malos hábitos no se cambian tan fácilmente.

Es sencillo, pero no inmediato. Hay que tener constancia. Un hábito se construye en 28 días. Costará al inicio, luego no lo podrá dejar y se sentirá mucho mejor. Por ejemplo desarrollé un programa Detox 10 días sin azúcar, porque esta sustancia es adictiva, incluso 8 veces más que la cocaína. Yo era muy dulcera y tuve que eliminar esa adicción. Aquello nos produce sueño, falta de energía y pesadez.

¿Por qué comemos tan mal?

Es parte de nuestra cultura. El secreto está en saber prepararlos y con qué reemplazarlos. Yo cocino de la manera más sencilla posible, uso los aliños básicos, lo más apegado a la naturaleza, como especias, sal marina, aceite de oliva… No hay que complicarse.

La constancia es algo que le falta a la mayoría.

Desde los 18 años me cuido, tengo una rutina que ha funcionado, como beber agua, me protejo del sol, como sanamente, duermo 8 horas y uso cremas. Siempre he sido disciplinada y constante, como buena hija de militar (risas). Todo cuesta al principio.

¿Está preparando un nuevo libro?

Escoge mejor los alimentos durante tu ciclo menstrual Leer más

La primera publicación 'Así de sana, así de simple' la lancé en Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Me han pedido otro, lo que he sacado es un libro digital (Detox 10 días sin azúcar) de 105 páginas. He vendido aproximadamente 1.000 en diferentes lugares de América Latina. Lo que me interesa es que la gente se enamore de este estilo de vida. Además tres veces al año organizo las mañanas deportivas, Vive Sanna fit. Son tres horas en las cuales se practica yoga, strong zumba y baile. Ya tengo fechas en junio, agosto y octubre en el Parque Histórico y otros lugares. Todo es gratis. Siempre viene una experta extranjera.

Tocando el plano personal, su hija mayor, Daniela Baquerizo, está a punto de contraer matrimonio.

Tiene 4 hijos. Su primogénita Daniela se casará en abril. Valentina Encalada // EXPRESO

(Risas) A los novios no les gusta hablar del tema. Son de bajo perfil. Daniela (29) y James Stovall se casarán el 18 de abril en Miami. Tres días de fiesta. Ella vive hace 12 años en Estados Unidos, se graduó de Diseñadora de Moda en la escuela Parsons. Mis otros hijos, Rodolfo (27), Sebastián (25) y María José (23) también residen allá. La menor es creativa de joyas.

¿Se ve convertida en abuela?

Me muero por ser abuela. Ellos aún no quieren tener hijos. Será cuando Dios lo disponga.