Escoge mejor los alimentos durante tu ciclo menstrual

8 razones para que tu menstruación se vuelva loca Leer más

Lo que comes durante el ciclo menstrual podría hacer que ciertas molestias, como los cólicos, no se presenten con tanta intensidad. Pero la alimentación antes, durante y después del periodo, no es algo a lo que las mujeres presten mucha atención, pese a su importancia.

Un estudio español reciente dice que el 70 % de las consultadas reconoció no tener en cuenta este aspecto, ni siquiera en los días de mayor sangrado.

El análisis, realizado por Intimina, indica que durante la menstruación es probable que aparezcan cólicos, hinchazón, sensibilidad en los senos e incluso fatiga general. Este es un buen momento para consumir alimentos ricos en omega 3 y potasio, por su efecto antiinflamatorio y porque, además, ayuda a reducir los calambres en el útero.

La cúrcuma y la canela pueden mejorar tu estado de ánimo Leer más

Justo después de que acaba este fase, el cuerpo presenta una mayor resistencia a la insulina. Aquí conviene comer más carbohidratos y reducir el consumo de grasas. En la fase premenstrual, debes hacer lo contrario.

Cuando llega la ovulación, puedes presentar mayor somnolencia y menos energías, conviene allí que pongas en tu plato más legumbres, nueces y cereales integrales.

Y como normal general, es importante que durante el ciclo consumas menos sal, azúcares, harinas refinadas y gaseosas. Así que presta atención a estos tips para que puedas sentirse menos molestias en esta etapa.