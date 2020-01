¿A qué hora comes los fines de semana? Eso puede llevarte a engordar

¿Dejarías de comer un alimento si te dicen cuánto ejercicio debes hacer para quemarlo? Leer más

Los fines de semana se altera muchas veces nuestra rutina. Debemos hacer mil cosas y eso hace que no comamos a la hora de siempre. Además, no faltan las reuniones familiares o entre amigos. Aunque parecería que por ser solo una práctica de sábados y domingos no pasa nada, la realidad es que sí causa efectos.

La ciencia le ha dado un nombre a esa irregularidad en los horarios de la comida en esos días. La llama "eating jet lag" y la ha asociado con un mayor peso.

Investigadores de la Universidad de Barcelona concluyeron que hay un aumento del Índice de Masa Corporal (IMC) cuando se presenta una diferencia de 3,5 horas en el tiempo en el que nos alimentamos con respecto al resto de días de la semana.

En este análisis, en el que se hizo un seguimiento a 1.106 personas de 18 a 25 años en España y México, se concluyó que cambiar los horarios de las tres comidas se asocia con obesidad.

Los autores de este estudio que fue publicado en la revista Nutrients aseguran que es el primer trabajo de este tipo y que esperan que se tome en cuenta el resultado para prevenir la obesidad.

La clave para no verse afectados está en mantener la regularidad en nuestros hábitos de comida y sueño, concluyeron.