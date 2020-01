Para Zayda Molina comer sano no es matarse de hambre

En el año que acaba de comenzar la deportista y presentadora Zayda Molina de Noriega de Ya es mediodía de Canal Uno, cumplirá algunos de sus sueños. La esposa del exfutbolista Raúl Noriega inaugurará el restaurante de comida saludable La cocina de Zayda, (el 20 de este mes) en Kennedy Norte; lanzará un libro y un suplemento de proteínas que llevará su nombre.

¿Cómo surge la idea de lanzarse a la aventura de abrir un restaurante de comida sana?

Existen muchos lugares supuestamente de comida saludable, pero no es así, porque usan productos que son igual de dañinos que los otros, es igual consumir azúcar morena que azúcar blanca o el llamado pan integral. De tantas veces que me he llevado esas decepciones decidí abrir un lugar que sea de comida verdaderamente sana. Yo llevo en mi cartera aceite y sal. En varias ocasiones he pedido en los restaurantes que me preparen los alimentos a mi gusto. Todo lo que yo como quiero ofrecérselo a la gente. Son importantes los ingredientes con los que se elaboran los platos y la cantidad o porciones que se consumen. Durante aproximadamente 8 meses he capacitado a un equipo, entre ellos personal que ha trabajado conmigo desde que mis hijos eran pequeños, además cuento con mis tres hijas mayores, Joselyn es la nutricionista.

En la cocina con Zayda incluirá recetas y consejos. Cortesía

¿Un libro con las típicas recetas?

El libro (En la cocina con Zayda) consta de 200 páginas. Hay gente que cree que porque es saludable un alimento puede consumirlo sin medida, no es cierto. Son conceptos erróneos que hay que corregir. No solo son importantes las recetas, hay que aprender a nivelar. También explico cómo empezar a practicar ejercicio desde cero, incluyo una rutina de un mes; la tabla con los valores de las proteínas y enseño cómo preparar la pasta. Es mentira que esta engorda. Algo que hay que considerar es que se debe probar crudo lo que se come. Ese es el éxito para que los platos salgan deliciosos. Este mes será el lanzamiento del libro.

La gente se queja que un plan alimenticio para bajar de peso no es nada barato...

Es una queja común. Me dicen que yo puedo costear un plan alimenticio de esa naturaleza, pero que muchos no. Son ideas equivocadas de la gente. No es caro, solamente se necesita saber seleccionar los alimentos y saber hacer un mercado. Jamás compro productos light porque tienen muchos químicos. No son saludables como dicen.

Empezó el año con pie derecho. ¿Con tantas ocupaciones seguirá en Ya es mediodía, de Canal Uno?, además muchos se están marchando de esa empresa.

No puedo quejarme, me han tratado bien. Soy una de las presentadoras, a veces por falta de tiempo no voy todos los días, solo 3 veces a la semana. En Ya es mediodía presento los segmentos En la cocina con Zayda y Zayda fit. Escuchan mis ideas, respetan mi tiempo, me dan apertura cuando surgen compromisos. No le hago feo al trabajo, me gusta trabajar a sol y sombra. Lo amo y por eso no se vuelve una carga.

Muchos creen que usted practica ejercicios las 24 horas del día...

Si yo no hago ejercicio me enfermo, me da fiebre y sueño todo el día. Pero solo practico 45 minutos o una hora, descanso lunes, jueves y sábado. La gente cree que me levanto y entreno y que antes de dormir entreno. Hago de todo: preparación física, atletismo y entrenamiento funcional. Existe mucha falta de educación en lo referente a este tema. No debemos ejercitarnos mal porque eso ocasiona lesiones. Para correr no es suficiente ponerse unos zapatos e ir al asfalto. Otros nunca se han ejercitado y empiezan hacerlo como locos, eso puede dañar el corazón. Ahora todo el mundo es fit. Es común que en el quirófano muchos se hagan los famosos cuadritos, no los consiguen sudando.

Cuando se inicia una dieta algo que cuesta es dejar los productos con azúcar...

Podemos vivir sin azúcar. Yo lo hago. La gente dice que necesita azúcar en su cuerpo. Hay que cambiar el chip. Por ejemplo tomo café con aceite de coco. Ayuda a acelerar el metabolismo, a quemar grasa y evitar el cáncer. Es delicioso, solo una cucharadita. Soy de las que comparto mis secretos (risas).

¿La medicina del futuro será la nutrición?

Así es. La comida puede ser el peor veneno, ocasiona cáncer, azúcar en la sangre e infartos, pero saber alimentarse nos hace más activos, cura gripes, nos permite dormir placenteramente.

Zayda afirma que si no eres feliz no sirve tener el cuerpazo. Cortesía

Usted se da sus gustos de vez en cuando...

Tampoco son buenas las exageraciones, también se necesitan esos días cochinos. Comer saludable no es morirse de hambre, la comida despierta una gran felicidad y no me duermo muerta de hambre. Si no eres feliz no sirve tener el cuerpazo.

¿Sigue siendo importante beber los 8 vasos de agua?

Tomar cualquier tipo de agua no es saludable. Hay que saber escoger. Yo siempre digo que la preparen con una cucharadita de bicarbonato de sodio, un limón, miel de abeja y sal rosada para hacerla alcalina. Existe el mito de tomar dos litros de agua para perder peso, es verdad que bajas, pero pierdes un montón de minerales y te empachas. No es saludable. Cada persona debe tomar agua dependiendo del peso y tamaño.

¿Es común que la gente deje de comer en la noche para perder peso?

Nada se debe eliminar de golpe, porque eso nos lleva a caer de nuevo, si todo cambio es brusco no funciona. Si soy adicta a la azúcar la reemplazo por miel de abeja. Después de las seis de la tarde toda fruta se vuelve azúcar. Dejar de comer engorda más que comer. En la temporada de playa la gente se mete pastillas. Lastimosamente los talentos de pantalla recomiendan productos, engañan a sus seguidores. Me han hecho buenísimas ofertas económicas, pero la plata me la gasto en un día, pero la credibilidad no la recupero. Es tener doble discurso.

Su otro proyecto

Zayda tenía otro proyecto, un suplemento de proteínas con su nombre. Para ello debió tocar puertas. “No es que no crea en el mercado ecuatoriano, pero quería elaborar un producto que lo puedan consumir mis hijos, cualquier persona y yo. Me reuní con un empresario farmacéutico, Carlos Cueva, y después de algunas conversaciones se encendió la luz verde. Ya no quería consumir lo extranjero, sino lo mío”.