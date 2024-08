"De repente me estorbó el riñón izquierdo": los memes tras el regreso de Oasis

Después de años de especulaciones y desmentidos, el anuncio oficial del regreso de Oasis ha hecho estallar las redes sociales. Los hermanos Gallagher, quienes por fin han dejado atrás sus diferencias, anunciaron una serie de conciertos en el Reino Unido para 2025.

Y como era de esperarse, los fanáticos de la legendaria banda británica no han tardado en reaccionar con una mezcla de euforia, incredulidad y, en muchos casos, con un humor que solo los seguidores de Oasis pueden entender.

Los memes del regreso de Oasis

Tras 15 años de separación, la noticia ha encendido una fiebre entre los fans que han expresado su emoción a través de comentarios que van desde lo poético hasta lo más hilarante.

Twitter, Instagram y Facebook se inundaron rápidamente con memes, mensajes y reacciones que capturan la magnitud de la sorpresa. Uno de los primeros comentarios que se publicaron en el reel que subió Oasis sobre su regreso fue el de un fanático que no dudó en escribir: "De repente me estorbó el riñón izquierdo", en alusión a la disposición de algunos fans de hacer lo que sea necesario para conseguir entradas para los conciertos.

Mi mamá: ¿Quien vendió la casa?



Yo en el concierto de Oasis. pic.twitter.com/cI1I6SpHfh — Indie 505 (@Indie5051) August 26, 2024

Otro usuario declaraban con humor que hipotecarían la casa de sus padres con tal de asistir al histórico regreso a los escenarios de la aclamada banda británica, haciendo referencia a los sacrificios económicos que están dispuestos a hacer para asistir.

Yo en 2025, en el buró de crédito pero viendo a Oasis. pic.twitter.com/UmeMTuLOHf — Indie 505 (@Indie5051) August 27, 2024

También hubo quienes aprovecharon la ocasión para bromear sobre la longevidad de la banda: "2025… Ya me veo con mi bastón, pero con la misma pasión de siempre", o "Espero que haya una sección especial para fans mayores con sillas cómodas, porque esto no me lo pierdo por nada".

Ya andamos bien listos para el regreso de Oasis, claro que sí. pic.twitter.com/ZWZDmIIUWO — Iván (@ivanups_) August 27, 2024

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para Oasis?

Aunque los conciertos aún están a más de diez meses de distancia, ya existe fecha para la venta de entradas: desde este sábado 31 de agosto. Con la expectativa en su punto más alto, se espera que los boletos se agoten en minutos.

Los fanáticos ya han comenzado a organizarse en grupos para asegurarse de obtener un lugar, compartiendo estrategias y consejos para ser los primeros en la fila virtual.

Los hermanos Gallagher: Un regreso inolvidable

La respuesta de los fanáticos demuestra que el legado de Oasis no solo sigue vivo, sino que está más fuerte que nunca. La espera de más de una década ha hecho que este regreso sea aún más significativo, y las reacciones en redes sociales son prueba de que la banda tiene un lugar especial en los corazones de cientos de miles de seguidores alrededor del mundo.

Los fans están listos para revivir la magia de Oasis, una de las bandas más icónicas de todos los tiempos. Y si algo han dejado claro sus admiradores, es que no hay precio demasiado alto ni sacrificio demasiado grande para ser parte de lo que consideran será un momento histórico.

