RBD se reencontró por Navidad

Fue una sorpresa. El primero en subir la gráfica fue Alfonso Herrera. Él fue el anfitrión de este reencuentro que tuvo que esperar 11 años exactos. Y es que la agrupación mexicana RBD no se había dejado ver junta desde el 21 de diciembre de 2008, cuando ocurrió su último concierto en Madrid, España.

La tarde del lunes 23 de diciembre los seis integrantes compartieron esta foto en sus perfiles sociales. Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez, Christopher von Uckermann y Alfonso Herrera dejaron claro que fue una reunión de amigos y no hay algo comercial detrás.

La cena fue en la casa de Alfonso Herrera. Internet

La gráfica fue acompañada con diferentes mensajes. Los más emotivos fueron los de Maite Perroni y Dulce María. "Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años no estaban todos juntos. Al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y 'malo' se olvida", escribió Dulce.

"La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte. Los quiero con todo mi corazón y cómo siempre digo: 'Lo verdadero es eterno'", añadió.

Por su parte, Maite detalló que se trató de una reunión espontánea y despejó las dudas de una colaboración musical. "Este es el verdadero reencuentro. No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros , ni tiene signos de pesos. Si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola... y ayer verlos a cada uno a los ojos, y estar juntos por que nosotros quisimos, fue regalarnos el tiempo que nos debíamos y que no tiene precio", detalló.

Foto del último concierto en Madrid. Internet

Previo a la sorpresa, los fanáticos se habían percatado que habían comenzado a seguirse en redes sociales. Algunos, como Dulce María y Christopher no interactúaban con sus compañeros. Lo que llamó aún más la atención fueron los comentarios que todos se dejaron. La noticia se volvió tendencia mundial en Twitter.

RBD se formó en 2004, como un proyecto paralelo a la novela Rebelde de Televisa. Publicaron 6 discos de estudios en 5 años. En 2015 los seis integrantes y sus productores tuvieron una cena en la casa de Anahí, pero en aquella ocasión faltó Poncho Herrera.