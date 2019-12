Aitana: "El 2019 fue el año de las primeras veces"

Cada cierto tiempo se produce un fenómeno musical. El de estos años se llama Aitana, a secas. La catalana tiene 20 años, una voz privilegiada y el carisma para tener a más de dos millones de personas a sus pies, o mejor dicho pegada a sus dedos, si lo vemos desde los tiempos de Instagram.

Su nacimiento artístico fue escrito como la cultura pop de los últimos años lo dicta: se dio a conocer en un reality show, las redes sociales la apoyaron, la firmó una gran compañía disquera, y con su talento ahora llena estadios por toda España. Ella es la gran estrella de Operación Triunfo 2017, un formato conocido para los latinos, que entre 2001 y 2002 nos dejó a David Bisbal, David Bustamante y Chenoa.

Y como si la historia se repitiera Aitana ha hecho que sus canciones, totalmente pop – casi renovando el género – ocupen los primeros lugares de los charts de la península ibérica y de Latinoamérica.

Teléfono, Vas a quedarte, Nada sale mal y ahora +, junto a Cali y el Dandee, son los temas que han reproducido sus millones de reproducciones.

EXPRESIONES conversó con la cantante desde Madrid, quien dejó en claro que el 2019 fue su mejor año.

¿Cuándo comienza su gira por América Latina?

Poco a poco ha iniciado en España. Tengo muchas ganas de ir para allá. No solo para promoción, sino también para cantar. No tengo clara ninguna fecha, solo sé que será dentro de poco. Aunque es verdad que todo ha ido más lento.

¿Eso significa que no veremos el Play Tour?

Yo creo que sí. Lo que pienso es que será hasta la mitad del próximo año. No sé detalles, pero de algún modo eso tiene que suceder.

Su última canción se llama +, es un símbolo positivo, lo cuál me hace preguntarle, ¿qué es lo positivo que le dejó el 2019?

Es poder haber conocido personas increíbles, artistas que jamás pensé con los que trabajaría, sacar mi primer disco, mi primera gira. El 2019 lo recordaré como el año en el que todo empezó, el de mis primeras veces.

¿Y qué ha sido lo negativo?

Realmente nada y estoy muy contenta. Si ha pasado algo malo le he sacado cosas positivas.

Con la salida de la reedición de Spoiler en solo formato físico, ¿es una confirmación para Universal Music que Aitana sí vende discos físicos?

Yo no lo sé, pero ojalá sea así. El concepto más de Spoiler re-play es más como volver a recordar todo lo que ha sido la gira. No sé, yo creo que en tanto a vender en físico la verdad todo ha cambiado. Lo digital se vende más, y yo he crecido más con lo digital.

Entonces es del formato .mp3 para acá...

Sí, justo. También del streaming.

Y siendo curioso, ¿compró alguna vez algún disco compacto?

La verdad sí, y tengo muchísimos. Y como trabajo en Universal tengo la suerte que me regalan muchos. De pequeña era fan de Floricienta y los compré todos. Todo el día cantaba Flores amarillas. ¡Me encantaba!

Hay algunas colaboraciones anunciadas en sus perfiles sociales con otros artistas, pero no han salido. ¿Qué sucedió con ellas?

La verdad es que hay proyectos que tienen su tiempo. Hay cosas que pasan antes o pueden cambiar. Tampoco sé que más pueda decir.

Va a estar un tiempo en Los Ángeles, ¿es para grabar el nuevo disco?

Sí, es algo corto. No me voy a mudar, seguiré entre Madrid y Barcelona. En Los Ángeles estaré un mes y será para componer algunas canciones y ver qué tal. Pero para nada voy a grabar. Aún no.

¿Se ha sentido presionada por la industria por pedir más canciones y más rápido?

(Piensa un momento) Es que algo que a mí me nace también, tengo las ansias. Que la industria vaya rápido o no, pero así avanza. Lo que es claro es que la industria cambió y sí, las cosas van más rápido.

Un mensaje a sus fanáticos

De sus amores se ha dicho mucho. Algunos rumores, algunas verdades. La única absoluta es que tiene un amor de ‘Élite’, es novia de Miguel Bernadeu, el actor que en la serie de Netflix da vida a Guzmán. De su vida privada aún hay más cosas, como que se compró una casa o que se hizo cirugías plásticas. Por eso es cuidadosa con lo que comparte y lee en redes sociales. Pero lo sabe todo. “Sí, leo muchísimo en todas las redes. Me entero de casi todo, y obviamente que cuando me escriben siempre leo los mensajes. Mis fans siempre están ahí”, explicó.

También agregó que ya tiene la fórmula para alejar a los malos comentarios. “Al principio si era más de contestar, pero ya no. Creo que siempre van a sacar algo malo o falso y no puedo darle a eso más visibilidad. Simplemente tengo que pasarlo”, dijo tajante. Y como su privacidad es importante no dio mayor detalle de con quién pasaría en Navidad y fin de año, pero su familia está incluida. El lugar será dentro de España.