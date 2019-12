Camilo estrena La Difícil

Luego del remix de su último sencillo Tutu con Pedro Capó y Shakira, Camilo decidió cerrar el año con una nueva canción dedicada a un amor no correspondido. La Difícil, es su último proyecto musical en el cual también muestra sus habilidades como compositor.

A menos de 24 horas de su lanzamiento, el video ya cuenta con más de un millón de visualizaciones y 11 mil comentarios y se posiciona como el #1 en tendencias en Youtube. En el trabajo audiovisual, Camilo aparece cantando y tocando el piano mientras que en el fondo está una bailarina de telas.

El video fue dirigido por su suegra Marlene Rodríguez Miranda, quien también estuvo a cargo de Tutu (alcanzó 300 millones de visualizaciones). Además, esta balada romántica se une a los hits musicales del colombiano, el cual es conocido como uno de los artistas revelación del 2019.

“Amo esta canción desde el día en que nació. Si no es porque me dejé de comer las uñas, me las comería todas de lo emocionado que estoy de que salga La Difícil”, escribió Camilo en sus redes sociales al referirse sobre su trabajo.

Personaje sorpresa

Como ha sido tradición en los videos del colombiano, su prometida Evaluna Montaner, aparece en los últimos segundos del video interpretando a la directora de la grabación del clip musical. El artista disfruta de incluir a la también actriz en sus trabajo. Entre ellos: No te vayas y Tutu.