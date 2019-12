Elvis Crespo: “Ecuador suena a merengue, salsa y música romántica”.

En el mes de noviembre, Elvis Crespo estuvo en Quito como preámbulo a un show que ofreció en Esmeraldas. Vino con su esposa, Maribel Vega, y sus hijos, Génesis y Kelvin.

Luego de su recorrido por sitios emblemáticos de la capital como la Mitad del Mundo, el Panecillo, La Basílica, el teleférico y el Museo del Agua, entre muchos otros, conversó con EXPRESIONES desde Miami, sobre su cercanía con este país.

Prev Next Elvis, su esposa y su hija en la catedral. Cortesía.

En la clásica foto en la Mitad del Mundo. Cortesía.

Con un pie en cada hemisferio. Cortesía.

La familia completa. Cortesía.

La diversidad que lo envolvió en el Museo del Agua es uno de los recuerdos que se llevó. Cortesía.

Ya que es un visitante asiduo, ¿cuál es su ciudad preferida?

Me gusta Guayaquil… ¡su gente, su clima su gastronomía!

Si tuviera que escoger un plato típico ecuatoriano, ¿cuál sería?

El bolón me encanta, es muy similar al mofongo que hacen en Puerto Rico. Me encanta en el desayuno. Y como cena me gustan los cangrejos. Soy de una isla en la que se consume mucho producto del mar.

Confiesa que el cangrejo es uno de sus platos preferidos. Cortesía.

Si Ecuador fuese un ritmo, ¿cómo sonaría?

Sería un híbrido entre el merengue, salsa y música romántica.

De la música ecuatoriana, ¿qué canción le gusta y qué cantante se le viene a la mente?

Me gusta mucho la música de Julio Jaramillo. En mi niñez, los sábados, cuando limpiaba la casa, mi mami cantaba sus canciones. Algún día interpretaré ‘Ódiame’, era la que más le escuchaba.

¿Qué otro tema ecuatoriano incluiría en su repertorio?

Una versión merengue de ‘Hoy que no estas’, de Juan Fernando Velasco.

Un mensaje para la gente de Ecuador…

Gracias, mi amado Ecuador, por recibirme de la forma que lo han hecho conmigo en estos 21 años de carrera. Les estaré eternamente agradecido. Son desde hace mucho inspiración para mi creatividad. No solamente para mí, sino para toda mi familia, especialmente mi esposa que ama el país entero y lo conoce mejor que yo. ¡Multitudes de bendiciones para mi amado Ecuador!