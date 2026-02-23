Ray Torres: “La música me ha llevado a tener un propósito superior”

El artista peruano, nacido en Tarapoto pero radicado en Lima, estrenó Si te vas , una guaracha sazonada con ritmos urbanos

Ray Torres, cantate peruano de música urbana y guaracha, considera que su madre y su hermana son su principal soporte emocional para seguir su vocación artística. AG-Expresiones

El primer EP del artista peruano Ray Torres, To’ se vale, estrenado a fines de 2024, hizo que la audiencia empiece a mirarlo con otros ojos.

Además de presentarse en festivales como Pride 2025, Zumba Tu Tema 9 y Ya Toca Fest en enero último, ha lanzado varios videoclips, incluyendo una colaboración con su compatriota Daki, artista trans de pop urbano con la que publicó Cuándo y dónde?, canción que supera ya las 78 mil vistas en YouTube.

Se trata de la recompensa de un largo camino de trabajo y disciplina, tras haber decidido dejar su natal Tarapoto, del departamento de San Martín, en el nororiente peruano, para radicarse en Lima, estableciendo allí su centro de operaciones.

En esa seguidilla de lanzamientos, el 20 de febrero de 2026 presentó su más reciente sencillo, Si te vas, en todas las plataformas digitales y que también cuenta con su respectivo videoclip.

Con este tema, Ray ha querido marcar una nueva etapa añadiendo guaracha (estilo cubano) a su flow particular, como parte de la búsqueda de su personalidad como artista.

Con el pretexto de este lanzamiento, EXPRESIONES lo entrevistó vía Zoom para conocer sobre los motivos que lo llevaron a dejar su hogar para buscar su sueño en la gran capital; las dificultades y satisfacciones que ha encontrado en el camino; además del impulso vital que mantiene viva su carrera.

¿Con qué expectativas partió a Lima desde su natal Tarapoto?

Creo que Lima es la ciudad correcta para poder ejercer lo que es la música. Hay varios artistas que residen acá que son muy grandes, como Leslie Shaw, una cantante peruana que ha colaborado con varios músicos internacionales.

Eso no quiere decir que no haya escena musical en Tarapoto.

Allá es bien complicado poder hacer música de una manera comercial más grande, más seria. Es muy de nicho, de grabar en una casa y ver qué puede fluir.

De consumo local.

Hay escena en la selva, mucho talento. Mayormente cumbia. Hay pocos músicos urbanos, pero allá es difícil lograr la relevancia que todo artista quiere.

Sin embargo, tras mudarse a Lima no debe haber sido todo sencillo.

Voy a cumplir cinco en Lima en este 2026. He trabajado de todo un poco, más que todo en restaurantes. He intentado sobrevivir de la manera que he podido. Creo que hacer música me ha llevado a tener un propósito mucho más grande.

¿Siente que se chocó con la realidad?

Fue difícil al inicio. Siempre queremos alcanzar las cosas muy rápido. Aprendí a tener paciencia, ser disciplinado y tomar buenas decisiones.

Los artistas: obligados a ser todólogos

¿Qué tan cómodo se ha sentido como actor de sus videoclips?

Estoy aprendiendo, creo que cada vez me sale más natural. Me ha ayudado no señalarme tanto con el dedo ni exigirme demasiado en cosas que se van a ir dando a medida que vaya ganando aprendizaje. No me quedo con las ganas. Si lo hago mal, a la próxima lo haré mejor.

La industria actual obliga a los artistas a ser todólogos: saber de producción audiovisual, marketing, actuación, manejo de redes...

He visto documentales de músicos como Karol G, sobre su evolución artística. Para ser lo que son ahora, han pasado por muchas etapas. Eso es lo lindo del artista, saber aprender. Eso le da dirección y sentido a tu proyecto.

El público suele quedarse con la imagen de éxito, pero no ve todo el camino recorrido para llegar allí.

Por ejemplo, Maluma estuvo en un programa de competencias en Perú (Combate) y después de unos años se transformó en el artista que es hoy. Como te dije, hay que saber tomar buenas decisiones, tener disciplina, confiar en ti. Y yo estoy haciendo justamente eso y buscando también mi identidad como artista.

¿Considera que la ha encontrado?

Creo que estoy encontrando ese diferencial. Siento que los sonidos de guaracha de Si te vas y de la canción que sacaré en unos meses sí me representan actualmente. Eso es lo más lindo.

Volvió a su ciudad natal para el festival Ya Toca



En enero de este año Ray tuvo la oportunidad de cantar en su ciudad natal, Tarapoto, perteneciente al distrito San Martín, como parte del festival Ya Toco.

“Fue muy emocionante porque cuando yo salí de ahí, ni siquiera tenía idea de que iba a llegar a participar en un festival. Fue bien desafiante, porque hubo gente que me conocía y fue a verme con la expectativa de lo que yo podía hacer. Entonces, tenía esa presión en mí. Fue lindo volver a la ciudad que me vio nacer, crecer y también irme en busca de mis sueños”.

Presentarse en este festival también le ha permitido evaluar la evolución lograda desde sus primeros shows. “Siempre he sentido nervios, pero los manejo cada vez mejor. Recuerdo que en mi primer show, hace años, estaba tan ansioso que ni siquiera quería presentarme. Pero en el festival en Tarapoto disfruté mucho estar en el escenario, sentí que me divertía y que quería seguir incluso más minutos”, reconoce.

