Rafaella Mora: la moda desde el amor propio

“¿Usas tu ropa o esta te usa a ti?”. Lo lanza como interrogante para contar sus vulnerabilidades. Es el vistazo que destaca cuando uno entra a la cuenta de la quiteña Rafaella Mora. El self love (o amor propio) abandera su perfil lo que hace que más de 17 mil usuarios se identifiquen en esa forma de consumir moda.

En su mundo de las redes sociales no hay filtros ni retoques. Los números de la balanza no importan ni se oculta debajo de prendas oversize. Está consciente que los prejuicios del cuerpo perfecto son la vieja escuela y da paso a normalizar lo que para otros han sido ‘imperfecciones’.

Es así como la asesoría de imagen va tomando nuevos rumbos. Deja de ser tan técnica y va hacia la esencia de la mujer, lo que la hace tener clósets funcionales y puede resaltar lo positivo de sí misma.

“Es aceptarse, es perder el miedo a vestirse. Siempre comparo la vida con una fiesta. Si vas a una y te sientes insegura con tu imagen, no logras lo mismo de cuando vas confiada”, dice Rafaella en el diálogo a distancia con EXPRESIONES, en el que conversó sobre lo que hoy es más importante que las tendencias y que va más allá de Chanel, Dior o Balenciaga.

Adiós a lo establecido

Tallas pequeñas, medidas 90-60-90, figura ultra fit... ¿Cómo lidiar con todos esos estereotipos?

Van a estar en todos lados. No porque uno no cumpla con esos números hay que esconderse debajo de la ropa. En lo personal, ya me pasó. Hubo una época que vestía mucho oversize hasta que aprendí que la ropa no lo debe usar a uno; para eso hay que tener mucho amor propio y entender que el cuerpo va mucho más allá de lo estético...

Erradicadas entonces esas frases de “las caderas me hacen ver ancha” o “tengo que hacer dieta para llevar esto o aquello” …la lista es larga.

Exacto. Lo importante es estar saludables de la cabeza porque eso nos ayuda a dejar a un lado todos los conflictos internos a la hora de vestirnos. Y aceptar nuestras cicatrices, ‘pancita’ o curvas, hacerlas jugar a favor porque esa autoestima nos va abrir puertas.

Desde Instagram se ve que muchas asesoras de imagen empiezan a apelar el tema del ‘self love’ (amor propio) ¿Se cambió el chip de analizar solo desde la colorimetría hasta tipos de cuerpos?

La tendencia va por ahí. Ahora uno se concentra en nutrirles la imagen personal, que dejen de pensar como superficial el hecho de querer verse y sentirse bien. Se les hace perder el miedo a vestirse.

Lo sexy cobra ahora un nuevo brío

Vestidos apretados, faldas en exceso altas, escotes pronunciados... Es concepto de lo sexy ha cambiado. Como dice Rafaella, “No tiene que ver solo con unos labios rojos, por ejemplo. Se redefine cuando se piensa qué es sexy para uno mismo, qué es lo que me hace cambiar de actitud.

Es decir cómo me veo para mí no para el resto...

Es pensar qué es lo que a uno le hace sentir cómoda y dejar de vestirse por la aprobación del otro o para compararse con otra mujer.

¿En TV cree que se sigue arrastrando conceptos de la vieja guardia en cuanto a lo sexy?

Sí pero ya es un error cultural. El hecho de querer ver a la mujer con mucho escote, prendas ceñidas y la mini, esa mentalidad de hacer que muestre piel debe cambiar.

O más bien normalizar el nuevo concepto...

Con la ola de feminismo se va a dar y en Ecuador se lo necesita, sobre todo dejar de verla como objeto y empezar a valorarla por sus logros, fortalezas. Todos buscamos esa igualdad.

¿Por qué es importante esa nueva forma de asesoría que está tomando la moda?

Es un ejercicio de autoestima. De ayudarlas a encontrar el estilo -entre los seis que existe - y, sobre todo, desde el amor propio. Van a poder tener la confianza para lograr lo que quieran hacer.

Señales de que la ropa no te usa...

Para Rafaella estas son las claves que dan a notar cuando alguien viste con amor propio:

Más segura. Conocerse y sentirse bien consigo misma se nota en la confianza que se refleja y eso le abre puertas. No se compara. Viste para sí misma, no se atormenta en ponerse ropa que usan otras. Tiene estilo propio. Invierte en compras inteligentes, sin derrochar y tiene un clóset funcional.

Así es ella

* Esta quiteña de 26 años es licenciada en Diseño Gráfico.

* Al trabajar en el grupo de tiendas de una franquicia española empezó su gusto por la moda.

* Se especializó en Asesoría de imagen en Latin Fashion Management.

* Tiene su blog sobre estilo en Instagram, el cual supera los 17 mil seguidores. Su acogida ha sido por abanderar el ‘self love’ con las que muchas se han identificado.