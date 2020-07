Javiera Skrynnik, arte frente al lente

Anochecía en Grecia con la calidez propia del verano europeo y, desde la habitación de un hotel, Javiera Skrynnik respondía nuestra llamada a distancia. “Me has pillado viajando”, dice sobre sus vacaciones. Ha dejado por unos días Madrid, donde reside desde hace cuatro años y ha ido a las islas griegas en busca de su elemento, el agua, donde se permite “fluir, transformar, abrazar cada grieta de la vida y estar en calma”, comenta.

Al hablar sobre ella, cuenta que vivió con sus padres en Quito desde que tenía 1 año de edad hasta su época universitaria, cuando también pasó un tiempo en Guayaquil. Hasta ese entonces era conocida como Dasha, (su nombre de nacimiento en Rusia), pero lo dejó al iniciar su vida artística. “Javiera es mi versión latina, es mi alter ego” explicó.

Es así como se hizo conocida en el rubro del modelaje. Y lo que empezó como un hobby en Ecuador, se volvió su profesión en Europa donde despuntó en las pasarelas de las semanas de la moda, en las portadas de revistas como L’Officiel, Elle, Cosmopolitan y en las campañas de diferentes marcas.

Pero su vida en la ciudad española no solo ha girado en la moda. Su esencia también se vuelca a la actuación que constantemente la ha apasionado.

¿Qué le aporta la actuación que no encuentra en el modelaje?

En la moda estás al servicio del diseñador o de la marca, en cambio en la actuación el trabajo es mucho más profundo, más rebuscado, sobre todo al darle las emociones al personaje. Intelectualmente me aporta más.

¿Está entonces rumbo a ser una chica Almodóvar?

(Risas) Es uno de mis sueños más top. Por supuesto que sí. Todavía no he conocido a Pedro Almodóvar, pero en España uno va haciendo contactos, tal como lo hice en el modelaje.

Hay modelos como Naomi Campbell o Cara Delevingne que se han volcado al cine, pero no han despuntado como actrices. ¿Qué cree que les faltó?

Hay quienes quieren ser actores por ser vistos y no por tocar a fondo lo que experimentan o viven los personajes. Si no han despuntado es que no han logrado llegar a actuar con el corazón. Esto hay que vivirlo y es tras un trabajo de mucha psicología del cuerpo.

¿Le ha costado salir de la vida de un personaje?

Aún no me ha sucedido, lo que pasa es que vas armando tu cajita de herramientas para que al momento de interpretar, entres y luego metas la llave para cerrar tu oficina.

Desde su cuenta personal se refleja mucho su apoyo a la diversidad de género, a evitar la discriminación racial … ¿Qué pasa si le piden que personifique a alguien racista, homofóbica o xenófoba?

No hay que juzgar al personaje. En todos estos temas es cuando se ahonda en cómo son, cómo fueron educados desde pequeños. Entonces no se trata de esquivar estos papeles. Hay que hacerlos para entender a esas personas y, a través de la obra, hacerles entender que no está bien esa forma de ser.

¿Qué se aprende de los castings, ya sea en modelaje y actuación?

A no tomártelo muy personal sobre todo cuando hay un no. En moda, al menos, hay muchas pautas que determinan si te eligen o no. Son criterios del diseñador y no es porque hay algo mal en ti.

En España, ¿cómo está trabajando las campañas de moda durante la pandemia?

Los castings están siendo virtuales. Te mandan una plataforma en la que tienes que rellenar tus datos y luego envías videos con lo que te van pidiendo. Pero nada cambia el marketing en persona, porque ahí determinan tu presencia y es cuando abrazan tu energía de verdad. Por suerte sí he tenido unos presenciales. Ya no ves las filas con 250 modelos esperando, sino que va de uno a uno y a la hora citada. Y cuando ya haces el trabajo es muy estricto el tema de que sea una maquilladora por modelo, las distancias con el fotógrafo. Todo cambió.

Si tuviera que elegir solo una de sus dos carreras…

No puedo dejar el modelaje, ya es parte de mi vida. Pero la actuación es lo más completo y para mí.

"La actuación es mucho más profundo que el modelaje". Cortesía.

Uno de sus sueños más top: trabajar con Pedro Almodóvar. Cortesía.

Entre sus logros en el modelaje, está su participación en el Fashion Week de Mercedes Benz, en Madrid. Cortesía.

Sus tres favoritos

1. Modelos y actrices que admira: “Cameron Diaz y Charlize Theron, ambas primero fueron modelos. Pero si es solo actriz, Emma Watson, definitivamente”.

2. El género s con el que se siente más a gusto: “Me fascina la comedia, el romance y la ciencia ficción”.

3. ¿Entre el teatro y la cámara?: “Desde pequeña me fascinó la cámara, me parece que es uno de los mejores inventos. Captura momentos que no van a volver, pero están ahí y puedes verlos una y otra vez y revivir emociones. Así que me voy más por lo audiovisual y apunto a Netflix”.

Sobre ella

* Nació en Moscú hace 26 años pero vivió en Ecuador desde que tenía 1 año de edad.

* Mantiene aún su nexo con Ecuador, pues acá vive su padre y también su “familia de corazón”.

* Durante el tiempo transitado entre Quito y Guayaquil trabajó modelando para diseñadores como Olga Doumet y Fabrizio Célleri.

* Ha desfilado en el Fashion Week del Mercedes Benz de Madrid, también en París y en Londres.

* En España, donde reside actualmente, ha obtenido un diplomado en interpretación de teatro, cine y televisión, entre otros talleres para actores.

* Su agencia madre en modelaje es Gucaya Model Management, desde Ecuador. Y en Europa es Mad Models. Y en actuación es Trama Films.

Fotos cortesía: Adrián Mora (IG: @adjamora), Ágata Pereira (IG: @agatapereiraphotographer) y Pedro Walter (IG: @pedrowalter).