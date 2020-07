Gigi Roseney: “En Nueva York se puede vivir del modelaje"

Tiene 27 años y asegura que su edad no es impedimento para triunfar en el modelaje.

De New York y su ajetreado ritmo ha estado lejos desde que inició el confinamiento. Ha pasado en Miami, su hogar, donde transitó los días dedicando tiempo a su familia y al teletrabajo.

Ya en esta nueva realidad, y a una hora de diferencia de Guayaquil, se dispuso a dialogar vía telefónica con EXPRESIONES.

Es la guayaquieña Gisella Roseney Ceccovilli, conocida como ‘Gigi’ en el mundo de la moda. Mientas iniciaba la entrevista narraba ese balance en su vida entre su trabajo en una firma de abogados y el modelaje. Su imagen ha sido parte de campañas publicitarias como las de Chanel, de importantes editoriales fotográficos y, asimismo, de la pasarela del NY Fashion Week.

Su faceta detrás del modelaje

Tras finalizar sus estudios en Finanzas y Marketing en Miami, viajó a la Gran Manzana en busca de una plaza de trabajo relacionada con lo que había estudiado. Desde entonces ha pertenecido a firmas de abogados que hacen diferentes transacciones financieras con clientes potenciales.

“Las primeras dos veces trabajé para grupos que se centraban con compañías en Estados Unidos. Hasta que encontré una que se enfocaba en Latinoamérica y es donde estoy desde hace más de un año. Para mí es mucho más interesante crear oportunidad con el mercado latino e incluso he llevado a socios de mi oficina a dialogar en Ecuador”, cuenta.

De ahí que, Gigi es una apasionada a su oficio y siempre está atenta a las noticias de los países de la región como Argentina, Colombia, entre otros, en busca de crear conexiones.

A fin de seguir capacitándose, dice emocionada que en agosto iniciará un MBA (Maestría en Administración de Empresas) en Columbia Business School de Nueva York, el cual durará dos años. Y, aclara, no descarta a futuro empezar a emprender en el rubro de la moda, en el que, seguramente, su nombre seguirá sumando éxitos.

Prev Next Ha logrado encontrar el balance entre su trabajo en una firma de abogados y su faceta de modelo. Cortesía.

Disfruta de formar parte de campañas publicitarias porque le permiten despertar emociones. Cortesía.

Su incursión en el modelaje le ha permitido conocer importantes fashion bloggers. Cortesía.

Su despunte en Nueva York

“Yo llegaba al backstage del Fashion Week con mi computador y, hasta que no fuese mi turno de desfilar, yo seguía enviando mails. El resto de modelos no entendía qué estaba haciendo”, recuerda entre risas. Este episodio ocurrió en febrero del 2018 cuando laboraba en una de las primeras firmas de abogados y a la par trabajaba como modelo.

“Mis jefes no sabían que yo modelaba en el NYFW y la agencia tampoco se imaginaban que debía estar en oficina. Así que decidí renunciar y me dediqué full time al modelaje”.

Es así que a sus 24 años, por diez meses estuvo involucrada de lleno en este rubro. Fue parte de campañas para Bobbi Brown, Alice and Olivia, Opening Ceremony, Lapointe, Adidas... la lista es larga. También desfiló en shows con celebridades y conoció a fashion bloggers importantes.

“Esta industria me ha enseñado cosas que no hubiese aprendido de ninguna otra manera, no solo a adaptarme a diferentes equipos para sacar una campaña exitosa, sino a acostumbrarme a escuchar un ‘no’. Tras los numerosos castings solo el 20 % te contrata, entonces es un constante rechazo que ayuda aprender y a ver oportunidades en otras cosas”.

Ahora que tiene más de un año en una nueva firma de abogados en NY, el ritmo de las fotos se movió a los fines de semana (en su mayoría) donde se permite a sí misma fluir. “En la rapidez de la pasarela no puedo mostrar sentimientos, en una campaña sí, literalmente tengo que meterme en el papel de una actriz y despertar emociones que la marca quiere lograr”, explica.

EE.UU. con modelos más diversas

Gigi sostiene que, desde su experiencia personal, tener 27 años no resulta una limitante.

“El modelaje en NY es super rentable, se puede vivir de esto y no hay límites de edad. No solo hay oportunidad para las chicas de 18 años. He desfilado con mujeres de hasta 35 que son madres”, afirma. De ahí que piensa continuar explayando su esencia ante la luz del flash.

Así es ella

* Es ecuatoriana y también tiene nacionalidad estadounidense.

* Estudió Finanzas y Marketing en Florida International University y, al graduarse, se mudó a la Gran Manzana para trabajar.

* En agosto tiene planificado iniciar un MBA de Columbia Business School.

* Actualmente trabaja en una firma de abogados.

* Pertenece a la agencia de modelaje Official Models NY

* Habla cinco idiomas: inglés, francés, portugués, italiano y el español nativo.