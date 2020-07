Priscilla Moscoso: “La moda ayuda a empoderar”

Es clara y directa cuando reflexiona sobre la imagen de la mujer. “La ropa es una herramienta de poder”, sostiene Priscilla Moscoso quien transita sus días viendo cómo el estilo de muchas evoluciona a medida de que se empoderan.

De aquella experticia se fue nutriendo desde las aulas en Milán y luego siendo staff de pasarelas como la de Kate Spade, quien impuso diversidad en sus modelos en el pasado New York Fashion Week. De ahí que el punto de partida de Moscoso no solo va desde lo visual sino de cómo adquiere sentido la vestimenta.

Está consciente de que los códigos han cambiado a la hora de liderar y ya no hace falta masculinizar a las mujeres con trajes; cada una es capaz de ser ella misma, de ser femenina y mostrar que es diferente a través de lo que usa.

Desde su estudio en Cuenca dialogó con EXPRESIONES sobre cómo la moda dota de fuerza en tiempos donde la forma de vestir comunica.

Prev Next La ropa es una herramienta de poder, dice Priscilla. Y ella sabe cómo utilizarla. Cortesía Omar Hidalgo.

Apuesta por lograr que cada mujer mantenga su esencia, sea femenina y se muestre como alguien único a través de lo que vista. Cortesía Omar Hidalgo.

¿Es posible empoderar a través del vestuario?

Cuando la persona conoce qué le favorece y se siente cómoda con lo que viste va inmediatamente a proyectar otra imagen. Ahí es cuando el vestuario ayuda a empoderar y el resto, al percibir eso, la toma como referencia.

Entre las ejecutivas se cree que solo los trajes de pantalón y blazer expresan liderazgo. ¿Es necesario lucir siluetas masculinas?

Siempre vamos a ser diferentes a los hombres. No hay necesidad de igualarnos sino, desde nuestro lado femenino, demostrar todo el poder y la inteligencia que tenemos. No tiene nada de malo usar piezas que nos resalten como un vestido, una falda o tacones.

Se rompe también el mito de que al vestir esas prendas se quiera evocar sensualidad...

Con eso hay que tener cuidado. Hay que fijarse en el tipo de cuerpo de cada una para elegir en qué área del cuerpo termina la prenda y resulte un look asentador, de lo contrario será mal percibido por el resto.

Prev Next Entre los taxis, en las calles de Nueva York. Cortesía.

Comodidad sin perder el estilo. Cortesía.

Las calles de Londres se convirtieron en su pasarela. Cortesía.

Si bien más mujeres han incursionado en el mundo laboral, ¿cuál ha sido la limitante que no les permite proyectarse bien?

De sentirse inseguras de sí mismas. Ahí es cuando la transformación empieza; si están cabizbajas terminan con un cambio interno de 180 grados, porque no solo es un tema de vestuario. He conocido ejecutivas que, si antes no eran tomadas en cuenta, tras la nueva imagen los clientes empiezan a verlas y escucharlas.

Es decir que la ropa es una herramienta pero también depende de la actitud...

Sí, es cuestión de sacar la mejor versión. Cuando se empoderan, es como que dicen “yo domino el tema, lo he estudiado, yo puedo liderar”.

¿Qué prendas son las más comunes a la hora de expresar una imagen exitosa?

Se cree que usar ropa de color negro es la forma de hacerlo pero no es la única opción. El rojo, por ejemplo, es un tono de poder al momento de debatir. A lo que voy es a que el estilismo depende del discurso que se quiera proyectar, de cómo quiere que sea percibido, de quién es el público. Una vez definido, se hace un conglomerado de cabello, maquillaje, vestuario y actitud.

Si bien la moda es muy global ¿pasa lo mismo en la imagen de la mujer cuencana, quiteña o guayaquileña?

En Cuenca suele ser más influencia europea porque la mayoría se va de intercambio allá y trae esa tendencia. En otras partes del país, la siento más americana.

¿Cuál es la ventaja de que en esta nueva normalidad la asesoría se vuelva virtual?

De que se masifique, de llegar a más. Lo digital no es impedimento, se logra el mismo resultado de ver la sonrisa en sus rostros.

Tiene 25 años, aunque nació en Guayaquil, vive en Cuenca desde que tenía meses de nacida.

Estudió asesoría de imagen en el Instituto Marangoni de Milán. Siendo su especialidad la belleza y el vestuario, es conocida en el medio como Prisca Style.

Asistió a su primer New York Fashion Week (NYFW) en 2018 para acompañar al diseñador Gustavo Moscoso en la presentación de su colección.

Ha trabajado como parte del staff de estilismo de la colección de la casa de moda Kate Spade y del diseñador Jeremy Scott en NYFW.

En el Londres Fashion Week, en cambio, fue miembro del staff de maquillaje.

