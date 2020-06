Fabrizio Célleri rota entre lo sustentable y lo vanguardista

Veintitrés años de carrera. Un ícono en la moda ecuatoriana. Al diseñador Fabrizio Célleri se lo considera un referente local en tendencias gracias a su visión futurista y al mismo tiempo atemporal que plasma en la creación de sus prendas.

Poner en práctica la filosofía de tratar de vivir un día a la vez, sin presiones ni apuros, es algo que ya lo hacía desde antes, pero este tiempo alejado reforzó ese pensamiento. Además de lo personal, las reflexiones en cuanto a su profesión tampoco han dejado de hacer ruido en su cabeza y las quiso compartir.

“El ser humano no cambia, mejora. La industria de la moda va a evolucionar primero dependiendo de lo que nosotros los diseñadores propongamos pero también está el lado del consumidor, que es de quienes nosotros vivimos. Basado en esto podría mantenerse una conducta consumista porque hay gente a la que no se le termina la plata, pero hay otra con el mismo poder adquisitivo que podrá tomar consciencia de sus gastos destinados a ropa", asegura.

Ya se venía hablando de que las colecciones de temporadas o con conducta de tendencias se van a condensar, a ser conscientes basadas ya no en lujo sino en la necesidad

Es de una dupla de diseñadores europeos. Es de lino noble, probablemente tuvo un proceso de reciclado. Se arriesgó y por abajo tiene una camiseta con transparencias. Gerardo Menoscal //EXPRESO

Aunque para él es importante renovar las piezas de un armario, pues esto significa cambiar de energías, tiene una posición muy clara ante el reciclaje de ropa. Lo demostró en esta producción fotográfica para EXPRESIONES, para la que posó con una de sus prendas más queridas: un kimono que compró hace dos años en España pero que fue confeccionado hace ya medio siglo.

Para Fabrizio, este kimono comprado en Europa tiene un gran valor porque fue confeccionado hace 50 años. gerardo Menoscal/ expreso

Una posible solución

El upcycling es la nueva tendencia. Consiste en aprovechar prendas antiguas y modificarlas para fabricar otras.

¿Cree que el reciclaje salvará a la industria?

Es lo que yo he venido diciendo últimamente, lamentablemente no podemos comparar nuestro país con ninguno porque la moda de aquí no trasciende. No somos un país consumidor de moda y si bien es cierto que hay gente que tiene mucho dinero se compra todo afuera. Puede que esta situación siembre conciencia y consuman lo nuestro pero no hay esa cultura. Partiendo de esto, ¿de qué valdría que nosotros los diseñadores propongamos esta teoría del upcyling si necesitamos vender para vivir? Lo que toca hacer -y que hace mucha gente que hace ropa porque hacer ropa no es lo mismo que hacer moda-, es crear lo que la gente compra. No sé si vaya a salvar la industria de la moda en nuestro país, una cosa es utilizar prendas que uno tiene en el clóset desde hace tiempo y que no tienen fecha de caducidad, como es mi ropa, mi propuesta son piezas timeless, es decir atemporales. Todos estos conceptos son creados por los diseñadores y las marcas, de ahí cómo lo digiere el consumidor final es otra historia.

¿Considera que el upcycling supone más trabajo que otras formas de diseñar prendas? ¿Por qué?

Si hay que desbaratar toda la prenda puede ser, pero creo que es el mismo trabajo. Yo por ejemplo, como trabajo a pedido y a medida, es un proceso más largo pues hay que escoger la tela, diseñar y probarse por eso los costos probablemente van a ser más elevados. Todo depende de la pieza con la que se está trabajando, si es un vestido de noche con muchos elementos incluidos, seguramente sí.

¿Cree que se pueden hacer colecciones o piezas de lujo con prendas recicladas?

Dependiendo de las telas, pero por supuesto que se puede diseñar una colección de piezas de alta gama. Dependiendo también de lo que es lujo para la persona, hay que gente que cree que hacer un vestido de noche es hacer alta costura y no, alta costura es un proceso de manos.

Casa adentro

La combinación de colores destaca en este look: un tradicional traje verde de cuadros con un buzo color rosa por dentro para darle ese toque más casual. Gerardo Menoscal //EXPRESO

¿Qué prendas le han servido para reusarlas?

A veces en los desfiles de las colecciones se muestra un poco más de excesos, no para ser extravagante, sino para llamar la atención. Hay casos en que tengo prendas de colecciones pasadas que no se han vendido y sí las he rescatado. Son vestidos de precios elevados. Para no perderlos, los reciclo y reutilizo donde está el mayor espacio de trabajo que implica el costo de la prenda y, obviamente, esta baja un poco, pero salvo algo de la prenda. Mucha gente, como no mantiene recordación ni retentiva, no se da cuenta.

Muchos, sobre todo las mujeres, se empeñan en no repetir ciertos outfits. ¿Cómo cambiar esa mentalidad y alentar a la gente a que reúse su ropa?

Es verdad que se da más en mujeres, pero al mismo tiempo se da en personas con un poder adquisitivo alto que se pueden dar el lujo de no repetir una prenda. Se puede dar en una línea de noche. Si frecuenta el mismo círculo social, no le gustaría ponerse el mismo vestido dos veces. En estos casos, para rescatar esa prenda que tanto costó, sugiero elegir tonos neutros para poder intervenir la tela y ponerle detalles que la cambien. Creo que se va a reutilizar la ropa hoy más que nunca porque el consumo será más limitado. Tengo prendas y zapatos -estos últimos los coleccionaba y llegué a tener 522 pares- que me han costado bastante y llevan 8 y10 años en mi clóset, pero porque son de buenas telas y porque me siguen quedando. También depende de eso el seguir reutilizando.

¿Qué novedades traerá con su marca después de esta cuarentena?

Esta semana voy a presentaré un proyecto. Es una propuesta de ropa comercial, cómoda y confortable. No puedo adelantar mucho más porque aún no está confirmado.