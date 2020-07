Diana Ascencio: naturalmente libre frente al lente

Sorpresivamente le llegó a Diana Ascencio (21) el título y reconocimiento de modelo en ascenso. Recuerda que un día uno de sus mejores amigos le propuso tomarle unas cuantas fotografías porque se había comprado una cámara y quería probarla.

Luego de posar y jugar naturalmente frente al lente, decidió subir el resultado a su cuenta de Instagram y los halagos no tardaron en llegar. Esto hizo que otros fotógrafos profesionales de la ciudad la busquen, los contactos se multiplicaron y los trabajos pagados empezaron a llegar. Hoy, junto a influencers de moda locales, es embajadora de Adidas, una de las marcas deportivas más reconocidas mundialmente.

Para ella, la esencia de una persona es lo que provoca el poder destacar del resto, y es justamente esto lo que le atrapa tanto del modelaje, que puede expresarse y mostrarse tal cual. Además, le da la posibilidad de interpretar muchas versiones de sí misma, dependiendo de lo que se le solicita.

Los jeans son mis favoritos. Me parecen extremadamente versátiles y cómodos, y dependiendo de lo que uses puedes lucir elegante, casual o deportiva.

Para esta producción con EXPRESIONES, Diana solo tuvo que ser ella misma. Armó tres outfits diferentes con prendas de su clóset y contó cómo su estilo ha venido transformándose. Recuerda que hace unos años se inclinaba más por looks formales que no la hacían sentir tan bien, más que nada esto respondía a seguir lo que estaba en tendencia y lo que personas a su alrededor le sugerían que use.

Prev Next Qué mejor opción para una ocasión relajada, como estar frente a una pantalla de videojuegos. Las prendas sueltas hablan de comodidad y flexibilidad. Gerardo Menoscal //EXPRESO

Fanática de las prendas oversized, propone este look para una cena con amigos o una salida de noche. Gerardo Menoscal //EXPRESO

Quiso verse más formal y decidió combinar el jean –su prenda preferida- con una camiseta negra de mangas con transparencias y maquillaje atrevido. Gerardo Menoscal //EXPRESO

Su cambio también fue gracias a la inspiración que consiguió de otras de sus pasiones, los videojuegos; su preferido es Skins de Fortnite. Confesó que le gusta inspirarse en los estilos de sus gamers favoritos, RaptorGamer (ecuatoriano), Bugha y Ninja, y también consume mucho TikTok, que de igual manera le da ideas para vestirse.

La guayaquileña se tomó las avenidas principales de Guayaquil y demostró su versatilidad y por qué se está convirtiendo en uno de los rostros y actitudes favoritas de las marcas.

Pasión por el maquillaje

El toque atrevido es parte de su marca personal. Gerardo Menoscal //EXPRESO

Cada vez que puede, Diana recomienda y enseña distintos tipos de maquillaje. En esta foto luce un ‘graphic eyelyner’, que le ayuda a resaltar más sus ojos. Este delineado consiste en crear líneas o gráficos flotantes que no solo enmarcan la línea de agua, sino también los párpados. “Todo ha sido empírico, no uso técnicas, pero me inspiro mucho en maquillajes que veo en TikTok. Creo que lo que me ayuda bastante es que sé dibujar”, aseguró.

Otros gamers con estilo

* Arigameplays, como se tiene en Instagram (3,8 millones de seguidores), es una de las gamers mexicanas más famosas y millonarias. Con solo 22 años, cobra miles de dólares por los streams que hace mientras juega. Asimismo, destaca por su look superfemenino y colorido.

* Ninja es uno de los gamers más conocidos de Estados Unidos. Se lo conoce por cambiar cada cierto tiempo su color de pelo, ha pasado por rosado, rubio, y ahora lo tiene azul. Tanta repercusión ha tenido que él mismo vende sus propias camisetas y muñecos. Además de su afición por los videojuegos, también se ha vuelto un ícono de moda para la comunidad.

Créditos: Fotos: Gerardo Menoscal//EXPRESO. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje y peinado: Arianna Guillen (ig: @ariannaguillenmakeup)