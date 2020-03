e-Sports en Ecuador: todo lo que debes saber sobre este nuevo deporte Leer más

Viaja por el mundo, tiene cocineros, psicólogos, nutricionistas, puede asistir al gimnasio, pasa la mayor parte del día jugando y genera ingresos económicos considerables. No se trata de un actor de Hollywood, hablamos de Roberto Guallichico Estrella —también conocido como Straight—, un gamer ecuatoriano de 20 años que hizo de los deportes electrónicos su sustento de vida y se posiciona como uno de los referentes latinoamericanos de League of Legends (LoL).

El joven quiteño, que forma parte del equipo estelar de Gillette Infinity Esports, reside actualmente en México dentro de una 'gaming house' que lo prepara bajo un régimen estricto, similar al de cualquier deportista de élite.

"Nuestro primer entrenamiento en equipo comienza a las 13:00 y se extiende hasta las 16:00. De 17:00 a 20:00 tenemos un segundo bloque. Después de eso nos liberamos, aunque existen días en los que tenemos un tercer bloque hasta las 22:00, pero no suele pasar muy seguido", explica Roberto a EXPRESO, desde el país azteca.

Actualmente vivo de los e-Sports, este es mi trabajo a tiempo completo, es lo que me mantiene, es lo que me gusta. Nací para esto. Roberto Guallichico - Straight

Esta calendarización de actividades requiere de mucha disciplina y esfuerzo, virtudes que empezó a desarrollar desde los 17 años, edad en la que la Liga de Videojuegos Profesional permite a las jóvenes promesas firman un contrato y viajar por el mundo para profesionalizarse en los deportes electrónicos.

Sin embargo, Straight tardó dos años y muchas horas de juego para lograr asentarse en la cúspide. "Di la prueba Ser Bachiller y me gané un cupo en la Universidad Central para estudiar Ingeniería en Sistemas. Asistí un mes, pero no era mi sueño", comenta sin temor.

"Mi papá me pasaba pensión hasta los 18 años, pero ya no era su obligación. A mí no me afectó mucho, pero mi mamá sí lo necesitaba. Entonces yo tuve que darle apoyo a ella desde esa edad", añade, sin evitar describir el momento en el que su perspectiva cambió. "Cuando ellos vieron que la Liga y los equipos te pagaban los viajes, la comida y que además te daban un sueldo, cambiaron. Se dieron cuenta de que esto es bueno y a la vez bastante difícil".

El ecuatoriano de 20 años vive con el resto de su equipo en una gaming house en el país azteca. Cortesía Infinity Esports

Para Roberto, la capacidad de los padres para distinguir cualidades en sus hijos, junto con el apoyo que puedan brindarles, es fundamental para destacar. Pero él no gozó de ese respaldo: "Yo tuve muchos problemas con mi mamá y mi papá cuando jugaba demasiado o cuando faltaba un día a la escuela y seguía jugando".

Luego de su reflexión, Straight afirma que para los adultos es difícil entender lo que representan los e-Sports y lo ven como algo nuevo. "Tan solo tienen que darse cuenta de que esto también es un trabajo, porque a veces eso es lo que les importa, que trabajes", enfatiza.

¿Qué es Gillette Infinity Esports?

Gillete Infinity Esports es uno de los ocho equipos principales de deportes electrónicos de Latinoamérica y uno de los que mayor proyección tiene. En 2018, el equipo asistió como representante de la región al Mundial de League of Legends realizado en Corea del Sur y registró la mejor participación de un team latinoamericano en la historia del certamen.

"Jugamos contra un equipo chino muy famoso que se llama Edward Gaming, es algo así como que el Barcelona de Guayaquil juegue contra el París Saint Germain, y les ganamos. Ese enfrentamiento tuvo una audiencia de 41 millones de espectadores", describe Nicolás Lescano, director de comunicación de Infinity.

Nicolás no solo destaca la competitividad de su equipo, sino también la solidez de la estructura deportiva que poseen y la responsabilidad que tienen con sus jugadores.

Si bien los salarios para cada jugador varían y no tienen un precio fijo, van desde los $ 4.000 en adelante, cada dos meses y medio. Después, según explica el propio Lescano, la mayor parte de los premios de campeonatos "son para los chicos".

"Además, existen más beneficios como convenios con la universidad privada más importante de México y ahí ellos tienen a disposición médicos, psicólogo deportivo, gimnasio, nutricionista y más", continúa Lescano, quien no olvidó mencionar los ingresos que puede generar cada uno desde las plataformas de streaming.

Todas estas facilidad no solo que convencieron a Roberto a emigrar, sino que lo mantienen a gusto lejos de su país y su familia. "Ningún equipo me ha generado el sentimiento que me genera Infinity, acá siento que podemos vencer a cualquier equipo. Este equipo es una parte muy importante de mi carrera", concluye la joven estrella ecuatoriana.