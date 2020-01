¿Es correcto decir ‘de que’?

#PalabraDelDía | dequeísmo



Estos son algunos casos de dequeísmo:



*Pienso de que sí.

*Me alegra de que seáis felices.

*Me dijo de que se iba.



En ellos, debe usarse solo «que»:



Pienso que sí.

Me alegra que seáis felices.

Me dijo que se iba.



