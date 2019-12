Una nueva década empieza en 2020... ¿O no? Esto es lo que dice la RAE

A tan solo días para despedir el 2019, se habla ya del inicio de la nueva década. Medios han publicado listas sobre las mejores películas de los últimos diez años y plataformas como Spotify han revelado las canciones y músicos más escuchados durante este periodo... Pero,¿empieza una nueva década en 2020? La explicación que la Real Academia Española (RAE) ha publicado al respecto ha generado un debate en línea.

El pasado 5 de diciembre, el usuario @alexsnclmnt preguntó a la RAE, a través de Twitter, si la próxima década arranca el 1 de enero de 2020 o de 2021. A lo que la institución respondió recordando lo establecido el Diccionario panhispánico de dudas (DPD).

Hola @RAEinforma, ¿la próxima década empieza el 1 de enero de 2020 o de 2021? #dudaRAE — Àlex (@alexsnclmnt) December 5, 2019

Una explicación que volvió a difundir en su cuenta oficial en esa plataforma el pasado 11 de diciembre y en la que asegura que, como señala el DPD, "cada década comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0".

"Así, la primera década del siglo XXI es la que va de 2001 a 2010; la segunda, de 2011 a 2020, etc.", continúa la publicación que acumula, hasta el momento, más 4 mil retuits y 6 mil 'me gusta' y que ha generado un debate entre los usuarios de esa red social.

Internautas como @PabloRiveroLaz2 cuestionaron la explicación: "Eso depende de si existió el año 0. Si existió, matemáticamente hablando, cada década son 10 años, así que en el año 10 sería ya una nueva década. Por lo tanto, el año 2020 entero pertenecería a una nueva década. @SantiGarciaCC @edusadeci, ¿es correcto?".

"Es correcto lo que dice @RAEinforma. No hubo año cero, y hasta donde yo sé es porque los romanos basaron su calendario en la numeración egipcia, que no tenía 0, y no en la babilonia, que sí lo tenía. 2020 es el último año de ESTA década", escribió @edusadeci.