Lo más escuchado de la década según Spotify

Sea en el carro, trabajo, escuela, en casa o de viaje al otro lado del mundo; la música nos acompaña a donde vayamos y por eso, tiene gran repercusión en la rutina diaria de la mayoría de personas.

Spotify es una de las plataformas de música que más protagonismo ha tenido desde su fecha de creación en el 2006: se encargó de revelar los artistas y canciones que tuvieron la batuta de este mundo artístico los últimos 10 años.

Desde el 2010 al 2019

-Drake se coronó como el artista más escuchado a nivel mundial. Acumuló más de 28 mil millones de transmisiones gracias a su popular canción One Dance (con ella obtuvo más de 1.7 mil millones de reproducciones) y sus demás temas. Lo siguieron Ed Sheeran, Post Malone y Eminem.

-Ariana Grande fue la cantante femenina más escuchada en el mundo. La también compositora estadounidense, quien lanzó su último tema Don't Call Me Angel con Miley Cyrus y Lana del Rey, inició su carrera musical en el 2008.

-La canción más escuchada fue Shape of You creada por el británico Ed Sheeran. Alcanzó 2.400 millones de reproducciones. Luego se encontraron: One Dance, Rockstar, Closer y Thinking Out Loud.

-Ozuna, Bad Bunny, J. Balvin y Daddy Yankee fueron los artistas latinos más escuchados y el tema Me Rehúso de Danny Ocean el más querido en Argentina.

¿Y solo en el 2019?

-La canción más escuchada de este año fue Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello. En el segundo lugar estuvo Bad Guy de Billie Eilish y en el tercero se situó Sunflower de Post Malone y Swae Lee.

-El artista más solicitado fue el reciente ganador de un Grammy, Post Malone (con 6.5 millones de búsquedas). Junto a él estaban Billie Eilish y Ariana Grande.

-Antes de ir a dormir la artista más buscada fue Billie Eilish, la banda K-Pop más buscada fue BTS y la canción más repetida que en el hemisferio sur del mundo fue Dance Monkey de Tones and I.

-El álbum de mayor difusión no lanzado en la última década fue Bohemian Rhapsody de Queen.